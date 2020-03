Suramérica cierra fronteras y suspende clases por coronavirus

Por AFP

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció la noche del domingo la suspensión de las clases en todo el sistema educativo y el cierre de las fronteras del país, ambos hasta el 31 de marzo, para contener el contagio del nuevo coronavirus.

"Tomamos la decisión de suspender las clases a partir de mañana (lunes) hasta el 31 de marzo, con el propósito de minimizar el tránsito de los alumnos y así, del virus" dijo el presidente en conferencia de prensa en la residencia de Olivos tras una reunión de gabinete de emergencia.

Aclaró que las escuelas públicas se mantendrán abiertas, "atendiendo las otras obligaciones colaterales que tienen, que tienen que ver con el alimento de los alumnos", agregó. En las zonas más desfavorecidas del país, muchos niños tienen su único plato de comida asegurada en las escuelas.

"Hemos cerrado las fronteras de Argentina porque el coronavirus está empezando a afectar a los países limítrofes y porque por las fronteras terrestres llegan turistas que vienen de zonas de riesgo", explicó.

Se suspenden además los espectáculos deportivos y musicales y se cierran los centros comerciales y los parques nacionales para evitar concurrencia de turistas.

En Argentina, este domingo aumentó de 45 a 56 las personas contagiadas, de las cuales dos fallecieron. Todos los casos son importados o de personas con estrecho contacto con un caso confirmado.

Chile cierra fronteras ante fuerte incremento de casos de coronavirus

Chile anunció el cierre de todas las fronteras del país ante un fuerte aumento de los casos de coronavirus en el país, que duplicó el número de contagiados en las últimas 24 horas, pasando de 75 a 155, informó este lunes el presidente Sebastián Piñera.

"Hemos decidido cerrar todas las fronteras terrestres, marítimas y áreas de nuestro país para el tránsito de personas extranjeras. Esto no afectará la entrada y salida de carga", afirmó el mandatario en un mensaje en el palacio presidencial, sobre una medida que comenzará a regir a partir de este miércoles.

Ecuador prohíbe la entrada de extranjeros

Ecuador anunció el sábado que prohibirá por 21 días el ingreso de extranjeros luego de que se registrara la segunda muerte a causa del nuevo coronavirus, que también deja 28 contagiados en el país.

"La medida rige a partir del domingo 15 de marzo a las 23H59 para ciudadanos extranjeros, es decir, prohibición de ingreso por cualquier medio de transporte ya sea este marítimo, aéreo o terrestre", declaró el vicepresidente, Otto Sonnenholzner, en conferencia de prensa en Quito.

Durante 21 días "se autorizarán todos los vuelos chárter o privados que ingresen vacíos para sacar a los pasajeros desde el Ecuador hacia los diferentes puntos de destino o conexiones", precisó luego la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), en un comunicado.

Los vuelos internos así como los de carga de entrada y salida del país operarán normalmente "para garantizar las actividades comerciales y evitar el desabastecimiento de productos en el país", agregó la DGAC.

Ecuador declaró el miércoles la emergencia sanitaria ante la pandemia de COVID-19.

Dispuso el aislamiento obligatorio durante 14 días para los viajeros provenientes de 13 países: China, España, Francia, Irán, Alemania, Corea del Sur, Italia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Suecia, Suiza y Estados Unidos.

El gobierno también suspendió las clases, los eventos con más de 30 personas y las procesiones de Semana Santa. La Liga Profesional de Fútbol suspendió la disputa del campeonato.

Colombia prohíbe el ingreso a extranjeros por coronavirus

Colombia prohibirá a partir del lunes el acceso a su territorio a extranjeros para intentar frenar la pandemia del nuevo coronavirus, que ha dejado hasta el momento 45 contagiados en el país, casi el doble de la víspera.

"Me permito informarle al país: a partir de este 16 de marzo, se restringe el ingreso al país de personas no nacionales y no residentes en Colombia", escribió el presidente Iván Duque en Twitter.

Los colombianos y los extranjeros que viven en el país podrán ingresar aunque tendrán un "aislamiento preventivo obligatorio por 14 días" en sus casas, agregó.

La restricción en Colombia, que declaró la emergencia sanitaria el jueves, no afecta a las misiones diplomáticas, precisó la ministra de Transporte, Ángela Orozco, en rueda de prensa.

La medida amplía la tomada el viernes, cuando el presidente ordenó cerrar la porosa frontera con Venezuela (con 17 casos confirmados) y prohibir la entrada de viajeros extranjeros procedentes o que hayan estado en Europa y Asia, principales focos del virus.

Antes había ordenado el aislamiento por 14 días a quienes llegaran de China, Francia, España e Italia, y cancelar el desembarco de cruceros y actos masivos.

Los anuncios de Duque coincidieron con informes que dan cuenta del mayor crecimiento hasta el momento del COVID-19, detectado por primera vez en la provincia china de Wuhan, en la cuarta economía latinoamericana.

El ministerio de Salud registró este domingo 21 nuevos casos, con lo que la cifra asciende a 45.

Bogotá (19), Medellín (7) y Neiva (7) son las ciudades más afectadas.

Duque también anunció la suspensión indefinida de clases presenciales en los colegios públicos, además de ordenar que se adelanten las vacaciones en las entidades educativas privadas y estatales para que niños y jóvenes se aíslen. Varias universidades han seguido la misma estela.

Perú declara estado de emergencia y confina a la población por coronavirus

Perú declaró este domingo el estado de emergencia nacional, el confinamiento de la población y el cierre de todas sus fronteras como parte de una serie de medidas extraordinarias para hacer frente a la pandemia del coronavirus, que se elevó a 71 casos.

"Hemos aprobado un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional a consecuencia del coronavirus", anunció el presidente Martín Vizcarra, en un mensaje al país transmitido por radio y televisión.

"La medida tendrá una vigencia de 15 días e implicará el aislamiento social obligatorio de nuestra población", resaltó Vizcarra.

El estado de emergencia empezará este lunes e incluye el cierre de las fronteras de Perú y transporte de pasajeros con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile.

El gobierno también suspendió las actividades del sector público y privado a partir del lunes.