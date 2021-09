YouTube Music avanza en la guerra dominada por Spotify

Por El Economista (España)



En un abrir y cerrar de ojos, Google anunciaba recientemente que ya tiene 50 millones de usuarios suscritos o probando YouTube Music y YouTube Premium, lo que supone un notable aumento respecto a los 30 millones de suscriptores registrados en diciembre del año pasado. Una tendencia que demuestra que pese a la voraz competencia de Spotify, Apple Music, Amazon Music o Tencent, los acérrimos a la plataforma de la de Mountain View (California) están dispuesto a dar el salto desde las versiones gratuitas que ofrece la compañía.



"El crecimiento por partida doble de YouTube, los anuncios y las suscripciones, está impulsando nuestro objetivo de convertirnos en el principal motor de ingresos de la industria musical. Recientemente hemos anunciado el pago 4.000 millones de dólares a la industria musical en los últimos 12 meses", aseguraba Lyor Cohen, director global de música de la plataforma en un comunicado. En el mismo explicó que YouTube Music está experimentando un crecimiento impresionante en países como Corea, India, Japón, Rusia y Brasil.



Music o Premium

Eso sí, Google no desglosó su nuevo hito, por lo que no se sabe realmente cuántas personas están suscritas a YouTube Music o Premium y cuántas están utilizando el mes gratuito de prueba. YouTube Music Premium cuesta 9,99 dólares al mes y permite a los usuarios escuchar y descargar música sin anuncios. YouTube Premium cuesta 11,99 dólares al mes y da a los suscriptores acceso a todas las ventajas de YouTube Music, con la posibilidad de descargar y ver vídeos normales sin publicidad.



La sorprendente racha de crecimiento de esta plataforma ha superado las expectativas más conservadoras de Wall Street. Cuando la compañía dio a conocer por primera vez su servicio de streaming de pago en 2018, los analistas de Morgan Stanley preveían que YouTube Music alcanzaría solo 25 millones de suscriptores en 2022. Google no ha comentado la causa del aumento de 20 millones de suscriptores, pero un factor a tener en cuenta es el cierre de su servicio Play Music.



"YouTube Music ha sido la historia más destacada del mercado de suscripciones de música por streaming los últimos dos años, resonando tanto en muchos mercados emergentes como con las audiencias más jóvenes de todo el mundo. Los primeros indicios apuntan a que YouTube Music se está convirtiendo para la generación Z en lo que Spotify fue para los millennials hace media década", explica Mark Mulligan, analista de la consultora MIDiA Research.



Los mercados emergentes son ahora fundamentales los servicios de streaming de música ya que América Latina, Asia-Pacífico y el resto del mundo representan el 60% de todo el crecimiento de abonados en 2020. Aún así, en algunos de estas regiones, veteranos como YouTube, Apple, Amazon o Spotify compiten con servicios locales, con gran nivel de penetración. Por ejemplo, Tencent acumula 61 millones de suscriptores, su homólogo chino NetEase alcanzó los 18 millones de abonados en el primer trimestre de 2020 y la rusa Yandex llegó a los 8 millones.



En 2020 hubo 100 millones de nuevos abonados a los servicios musicales de 'streaming'

En 2020 hubo 100 millones de nuevos abonados a los servicios de streaming de música, lo que eleva el total a 467 millones. Si ponemos las cuentas en perspectiva, un año antes solo se agregaron 83 millones de nuevos abonados netos. Además, al sumar los 19,5 millones de nuevos abonados registrados en el primer trimestre de 2021 la cifra total asciende hasta los 487 millones. Dicho esto, los ingresos por suscripciones no han seguido el ritmo provocando que el ingreso por suscriptor (ARPU, por sus siglas en inglés) haya caído un 9% en 2020.



Aunque el líder del mercado mundial, Spotify, sigue teniendo una saludable ventaja, con un total de suscriptores de pago a principios de este año de unos 165 millones, son Apple Music y Amazon Music los que pueden verse más afectados por la avanzadilla de YouTube. La última vez que la de Cupertino (California) dio a conocer sus cifras de streaming fue en junio de 2019, por aquel entonces hablaba de 60 millones de suscriptores. Las proyecciones de MIDiA elevan esta cantidad a 78 millones. Por su parte, la de Seattle (Washington) contaba con 63 millones de abonados a finales del primer trimestre de este año.



Spotify continúa con su dominio global, añadiendo 27 millones de suscriptores netos entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, más que cualquier otro servicio. Sin embargo, perdió dos puntos de cuota de mercado durante el periodo porque su tasa de crecimiento porcentual fue inferior a la de sus principales competidores. Google fue el servicio de streaming de música que más creció en 2020, con un 60%, mientras que Tencent fue el segundo con un 40%. Amazon continuó su trayectoria constante, con un aumento del 27%, mientras que Apple creció solo un 12%.