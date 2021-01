Bloquear a Trump fue lo correcto, según el jefe de Instagram

POR JUAN CARLOS PEÑA, E&N

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump, ha sido vetado de las principales redes sociales, después de que el mandatario violara en reiteradas ocasiones de sus políticas de integridad cívica.

Es así que Trump ha dejado de tener acceso a sus cuentas de Facebook y Twitter, posterior al asalto al Capitolio; justamente en el día en el que debía certificarse la victoria electoral de Joe Biden.

Cabe señalar que la temática en torno a la prohibición del todavía presidente, volvió a avivarse, después de que el actual jefe de Instagram, Adam Mosseri, señalara al medio especializado The Verge, que bloquear a Trump fue la decisión correcta.

Mosseri indicó que apoya la decisión de vetar al presidente Trump en Facebook. Si bien se encuentra algo preocupado por las posibles consecuencias, además de no estar contento con el hecho de haber tenido que tomar una decisión al respecto, refrendó su apoyo a la acción realizada por Facebook.

De igual forma, el jefe de Instagram señaló que la compañía no se encuentra enfocada en una cuenta en particular, sino en asegurar a sus usuarios que su plataforma no sea utilizada para “coordinar violencia” en la toma de posesión del presidente electo Joe Biden.

“Estamos muy enfocados en hacer todo lo posible para cambiar nuestras políticas. En actualizar nuestra aplicación, construir productos y simplemente tratar de reducir la probabilidad de que algo [fuera de las normas] esté pasando en nuestra plataforma. Ese es el enfoque principal.” indicó Mosseri.

De igual forma, señaló que una vez haya trascurrido una semana o dos, posiblemente tengan elementos suficientes para hablar más claramente sobre la cuenta del presidente, ya que de momento, la plataforma no tiene ningún plan en mente para reincorporar a Trump.

La decisión de vetar a Trump

Al ser cuestionado el jefe de Instagram sobre el hecho de si se encontraba en la habitación en la que se tomó la decisión de cerrar las cuentas de Donald Trump, Mosseri respondió: “Bueno, ya no hay habitaciones, así que es fácil decir que no a eso [risas]. En última instancia, esta fue una llamada de Facebook, no una llamada de Instagram, y creo que eso es lo correcto”.

Instagram y TikTok

Además del bloqueo a la cuenta de Instagram del aún presidente Trump, también se abordaron otros temas relacionados a la plataforma, como los diversos retos a los que se enfrenta Instagram, sobre todo los relacionados a su competencia directa.

Al respecto, el jefe de la plataforma de fotografías señaló que todavía no está “contento” con el funcionamiento de Reels, ya que desde su perspectiva, Instagram tiene demasiados formatos de video además de Reels, como Stories, el feed e IGTV. NO obstante, señaló que posiblemente este tema se simplifique este año.

“Tenemos que ser honestos sobre el tema de que TikTok está por delante de nosotros. Ellos obtienen mucho crédito por realmente ser pioneros en el formato. Todavía estamos centrados principalmente en las apuestas que tenemos sobre la mesa, asegurándonos de que está funcionando, que es confiable, que son buenas herramientas creativas, que somos decentes en la clasificación de contenido o video”.

De igual manera, el jefe de la app de fotografías propiedad de Facebook, indicó que existen diversas y variadas maneras de marcar una diferenciación entre plataformas, con el paso del tiempo.

Razón de ello, su entusiasmo frente a los cambios que se implementarán en la plataforma a finales del presente año, sin embargo, en este momento tanto él como la compañía en general, se encuentran principalmente enfocados en lo que llaman “apuestas de mesa”.