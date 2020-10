Acer lanza para Planet9 SigridWave, un traductor de IA que se usa en vivo en el juego

Por estretegiaynegocios.net



SigridWave es un traductor de inteligencia artificial que se usa en vivo en el juego y que aprovecha las tecnologías de aprendizaje profundo para romper las barreras del idioma y facilitar la comunicación entre los jugadores de todo el mundo.

Habiendo sido entrenado con más de 10 millones de pares de oraciones bilingües hasta ahora, emplea tecnología de Reconocimiento Automático de Voz (ASR) y tecnología de Traducción Neural Automática (NMT) para reconocer la terminología asociada con juegos específicos (como "ADS" o "camping" ) y aprende cómo se expresan los jugadores

Destinado específicamente para juegos, la IA de SigridWave ha sido entrenada hasta ahora con más de 1,000 horas de habla centrada en el juego (voz + transcripción), lo que le permite transmitir de manera eficiente los mensajes detectados, en un idioma que el usuario pueda entender.

Acer presentó el traductor de inteligencia artificial que se usará en vivo en el juego, SigridWave, ideado para Planet9, su plataforma de eSports de próxima generación. SigridWave ha sido especialmente diseñado para manejar terminología y jerga de juegos. Acer también anunció una serie de actualizaciones para Planet9 dirigidas al juego competitivo, como la capacidad de establecer clubes de equipo o marca y la implementación de un marco para albergar torneos.



Planet9 es una comunidad abierta que equipa a los jugadores casuales y competitivos por igual con las herramientas necesarias para llevar su juego al siguiente nivel, ayudándolos a involucrarse en la escena competitiva, recibir información objetiva sobre su juego y encontrar una comunidad de jugadores con ideas afines. Como los deportes electrónicos no existirían sin una audiencia, Planet9 también se esfuerza por equipar a los equipos y las marcas con herramientas para ayudar a hacer crecer sus comunidades, organizar torneos e interactuar con los fanáticos.



Planet 9 - Plataforma de Acer de próxima generación de Esports



Planet9 es una plataforma de deportes electrónicos de próxima generación, en parte competitiva y en parte social, diseñada para proporcionar una comunidad abierta para jugadores casuales y aficionados que desean mejorar sus habilidades y tomar medidas para convertirse en profesionales. La plataforma ayuda a los jugadores a conectarse con otros, a través de equipos y clubes sociales; para mejorar sus habilidades a través de comentarios en profundidad sobre el juego en forma de estadísticas y entrenamiento1; y experimentar un juego organizado, de forma informal o juegos clasificados y torneos competitivos para la mayoría de los juegos.



Las superposiciones en el juego serán compatibles con League of Legends en el lanzamiento a fines de 2020 o principios de 2021, y la compatibilidad estará disponible para títulos adicionales en el futuro.



SigridWave: un traductor de IA en vivo en el juego, capacitado con la jerga del juego



SigridWave es un traductor de inteligencia artificial en vivo en el juego que aprovecha las tecnologías de aprendizaje profundo para romper las barreras del idioma y facilitar la comunicación entre los jugadores de todo el mundo. Integrado en el cliente de la desktop de Planet9, SigridWave se inicia mientras está en el lobby del juego y luego funciona como una superposición personalizable en el juego. Cuando está en el juego, SigridWave emplea la tecnología de reconocimiento automático de voz (ASR) para reconocer expresiones y convertirlas en cadenas de texto. Luego, este texto se procesa a través de una tecnología de traducción automática neuronal (NMT), que hasta ahora ha sido entrenada con más de 10 millones de pares de oraciones bilingües, lo que le permite comprender la terminología asociada con juegos específicos (como "ADS" o "camping") y aprenda cómo se expresan los jugadores.



El contexto es un obstáculo importante en la traducción automática: muchas palabras tienen más de un significado posible, y las computadoras luchan por discernir qué traducción es la más adecuada para la situación actual cuando no pueden procesar los matices. Destinada específicamente para juegos, la IA de SigridWave ha sido entrenada hasta ahora con más de 1,000 horas de habla centrada en el juego (voz + transcripción), lo que le permite transmitir con precisión los mensajes detectados a los usuarios en un idioma que puedan entender.



SigridWave tendrá una versión beta cerrada en el cuarto trimestre de 2020, tiempo durante el cual estará disponible para traducción bidireccional entre inglés y mandarín en varios títulos importantes de FPS como Tom Clancy's Rainbow Six Siege.



Equipos: conéctate con jugadores de ideas afines



Una plataforma inherentemente social, Planet9, se esfuerza por ayudar a los jugadores a conectarse con otros que tienen aspiraciones y niveles de habilidad similares. A partir de ahí, los jugadores pueden crear un equipo para registrarse en el sitio web o buscar uno para unirse. Planet9 también ayudará a reclutar equipos para completar sus listas, considerando factores como el juego jugado, rango, región e idioma para identificar posibles compañeros de equipo. Una vez que se establece un equipo, se crea una página de equipo privada en la plataforma para que funcione como un eje central para todos los involucrados. Además de realizar un seguimiento del historial de partidos y las estadísticas para su posterior revisión y discusión, el centro del equipo incluye una serie de funciones para ayudar a mantener todo organizado: un tablero para discusiones y encuestas, un calendario grupal para programar juegos, una pestaña para realizar un seguimiento de la financiación del equipo y un directorio con estadísticas básicas de todos los miembros.



Clubes: manténgase al día con sus equipos favoritos



Dado que muchas personas juegan no solo por diversión, sino también como comunidad, la función Club de Planet9 está destinada a ayudar a los jugadores a mantenerse al día con los grupos que les gustan o admiran, ya sean nombres importantes en la industria o un equipo universitario local. Los clubes constan de dos partes, una página de "inicio" pública para los seguidores y un "salón" privado para los miembros. La página de inicio es un lugar para compartir contenido (publicaciones, encuestas, videos, etc.) para interactuar con la comunidad, mientras que el salón es un lugar para relajarse y discutir contenido relacionado con el club con un círculo más pequeño de miembros más dedicados.



Las empresas, influencers y figuras públicas también son capaces de formar un club en Planet9, creando un nuevo punto de contacto único para las marcas que desean conectarse con los jugadores. Ya sea profesional o amateur, cada club tiene acceso a una variedad de herramientas para albergar torneos con el fin de hacer crecer su propia comunidad.



Planet9 se asoció recientemente con Currys PC World para presentar Planet9 en sus tiendas con el fin de mejorar las iniciativas de deportes electrónicos en el Reino Unido e Irlanda. Esto incluye una arena diseñada internamente para dar a los jugadores la oportunidad de ver cómo es ser parte de un club gaming local, practicar con compañeros de equipo y aprender de los entrenadores. Estas arenas internas se lanzarán pronto con una rápida expansión a 30 tiendas a lo largo de 2021. Cada una de las tiendas abrirá su propio club en Planet9 para hacer crecer su comunidad de jugadores, así como para albergar torneos, creando un canal para que los jugadores muestren su talento.



Nick Hayden, director de juegos de Currys PC World, dijo: “Estamos muy emocionados de trabajar con Acer para lanzar nuestras arenas en la tienda con Planet9. Los equipos de las 30 tiendas están ansiosos por dar la bienvenida a los clientes en 2021 para que jueguen en el club de sus tiendas y formen parte de la organización de torneos. Este es solo el comienzo de nuestro próximo gran paso hacia los deportes electrónicos de base y esperamos implementar iniciativas más emocionantes como Planet9 en el futuro ".



Torneos: persigue la fama o construye tu audiencia



Planet9 incluye una cantidad significativa de infraestructura diseñada para que el proceso de organización y hospedaje de torneos sea lo más fluido posible. Una interfaz de usuario extensa asegura que un torneo exitoso pueda ser organizado incluso por aquellos sin experiencia, mientras que una serie de funciones de automatización (registro, dominio de brackets, etc.) permite a los anfitriones experimentados minimizar el tiempo dedicado a actividades tediosas y concentrarse en proporcionar un evento lo más agradable posible. Los torneos son altamente personalizables, con una serie de paréntesis preestablecidos y modos de privacidad, oportunidades para marcas patrocinadas y recompensas determinadas por el club. El día del juego, una consola "Bracket Master" todo en uno facilita a los jueces y organizadores comunicarse, configurar partidos, transmitir a una audiencia y más.