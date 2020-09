Fabricante de chips chino cae 23% por amenaza de lista negra

Por Bloomberg



Las acciones cayeron 23%, la mayor cantidad desde el 16 de julio, al cierre de las operaciones en Hong Kong, lo que contribuyó a una caída de 4,6% en el índice Hang Seng Tech. El fabricante de chips chino Hua Hong Semiconductor Ltd. se desplomó más de 14%. El Departamento de Defensa está trabajando con otras agencias estadounidenses para determinar si tomar medidas contra SMIC, lo que obligaría a los proveedores estadounidenses a buscar una licencia especial antes de hacer envíos a la empresa, informó Reuters el viernes.



Los vínculos de SMIC con el Ejército chino están bajo escrutinio, según el informe. La empresa posteriormente dijo que está “completamente conmocionada y perpleja ante la noticia”, y agregó que no tiene ninguna relación con el Ejército chino.



Las tecnológicas chinas, incluida Huawei Technologies Co., se han visto atrapadas en medio de una escalada de las tensiones entre los dos países, que se han enfrentado en una multitud de cuestiones que van desde el comercio hasta la pandemia de coronavirus y una ley de seguridad impuesta por Pekín para Hong Kong. Las sanciones contra SMIC serían un golpe adicional para Huawei, que ya ha sido excluido del acceso a tecnologías y equipos estadounidenses.



“Si se implementa, esto socavará gravemente la capacidad de SMIC para promover tecnologías”, escribieron en una nota analistas de Bernstein dirigidos por Mark Li. “Dado que los equipos estadounidenses son indispensables para I+D y la producción de semiconductores avanzados, una restricción de este tipo, una vez implementada, permite al Gobierno estadounidense decidir qué tan rápido o lento sería el progreso tecnológico de SMIC”.



Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, acusó a EE.UU. de “intimidación flagrante” en respuesta a una pregunta sobre el informe de SMIC el lunes.



“Lo que ha hecho viola las normas del comercio internacional, socava el suministro industrial mundial y las cadenas de valor e inevitablemente dañará los intereses nacionales de EE.UU. y su propia imagen”, dijo Zhao en una rueda de prensa periódica en Pekín. “Instamos a EE.UU. a que deje de estirar demasiado el concepto de seguridad nacional para oprimir a las empresas extranjeras”.



Hasta 50% de los equipos de SMIC son de EE.UU., estimó Jefferies. “En caso de que se materialice la prohibición de exportación de EE.UU. sobre SMIC, será señal de un ataque intensificado por parte de EE.UU. hacia la semiindustria de China y probablemente incluirán más empresas chinas”, dijeron analistas liderados por Edison Lee. “Esto es negativo no solo para la semiindustria de China, sino también para los fabricantes de equipos de producción de semiconductores a nivel mundial, ya que China podría representar 24% de estas adquisiciones a nivel global en 2020”.



Clientes y proveedores de SMIC también cayeron. Gigadevice Semiconductor Beijing Inc. y Naura Technology Group Co. perdieron más de 9% y Datang Telecom Technology Co. bajó 3,1%. El rival taiwanés del fabricante de chips, United Microelectronics Corp., repuntó más de 9%.



En respuesta a la creciente represión de EE.UU., China planea proporcionar amplio apoyo a los llamados semiconductores de tercera generación en su próximo plan quinquenal para aumentar la autosuficiencia doméstica en la fabricación de chips, según personas con conocimiento del tema. Estos conjuntos de chips están hechos principalmente de materiales como carburo de silicio y nitruro de galio y se utilizan ampliamente en chips de radiofrecuencia de quinta generación, radares de grado militar y vehículos eléctricos.