Apple estudia hacer podcasts para promocionar Apple TV+

Por Bloomberg



Apple envió una solicitud de presentaciones el verano pasado, pidiendo a productores de podcasts que presentaran ideas para programas de audio relacionados de alguna manera con sus programas, dijo una de las personas. Desde entonces, la compañía ha discutido la posibilidad de hacer podcasts con los productores de su serie original, según dos de las personas, que pidieron no ser identificadas porque los planes no son definitivos.

Los programas de audio ayudarían a comercializar la creciente lista de programas originales de Apple, que ya han recibido algunos elogios. "The Morning Show" obtuvo tres nominaciones en los Premios Globo de Oro 2020 y la estrella Jennifer Aniston fue nombrada mejor actriz en los premios Screen Actors Guild. "Little America", una serie de antología lanzada el 17 de enero, ha recibido comentarios entusiastas de los críticos.



Apple, con sede en Cupertino, California, declinó hacer comentarios. El plan abarca la gran apuesta de Apple en entretenimiento y medios. Tras décadas de fabricar dispositivos populares como el iPhone y el iPad, Apple está invirtiendo miles de millones en servicios en línea que generan ventas adicionales a partir de sus clientes existentes. Los servicios representaron más de US$12.000 millones en ventas el último trimestre para Apple, pero la esperanza es conseguir mucho más.



Apple lanzó su primer lote de series de televisión en noviembre pasado junto con el debut de Apple TV+, su servicio de video pago. La compañía planea gastar miles de millones de dólares al año en programas de televisión y películas originales, y ha firmado acuerdos exclusivos con el director ganador del prenio Óscar Alfonso Cuarón y la actriz ganadora del Emmy Julia Louis-Dreyfus.

La estrategia de Apple se basa en muchos aspectos en Netflix Inc., compañía propietaria de la red de televisión paga más popular del mundo. Netflix ya produce podcasts que muestran escenas tras bastidores, a sus empleados y destacan a prominentes miembros de color en la industria del entretenimiento.



Los podcast no son un nuevo negocio para Apple. La compañía es el distribuidor dominante de tales programas en EE.UU. y muchos mercados internacionales. Más de la mitad del público de podcasts los escucha en la aplicación Podcasts de la compañía.



Pero la empresa está bajo la presión renovada de Spotify Technology SA, ya el mayor competidor de Apple en música paga. Spotify ha gastado más de 400 millones de dólares en compañías de producción de podcasts a lo largo del año pasado, y está encargando docenas de podcasts originales exclusivos de su servicio.



Si bien Apple ha pasado de vender películas y programas de televisión de otras compañías a su propia producción, aún no ha hecho lo mismo con los podcasts. Sin embargo, Apple ha discutido la financiación de podcasts originales, y estos en particular serían un paso en dicha dirección.