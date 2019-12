FBI aconseja: Evita la tentación del wifi gratuito

Por Yahoo Finanzas



¿Sales de vacaciones? El FBI tiene un consejo para ti: aléjate de las redes wifi gratuitas. Ya tendrás tiempo de subir todas esas fotos a tus redes sociales.



Esta recomendación en sí no es nada nuevo, pero no está de más repetirla. La agencia de investigación criminal estadounidense aprovechó su columna semanal de consejos tecnológicos para recordarles a las personas que van a viajar que hacer esto podría abrirle la puerta de su posesión más personal a los maleantes. A través de una red pública, los criminales pueden apoderarse de contraseñas y números PIN, cargar malware en los dispositivos o hasta tomar el control de los contactos y la cámara.



Por supuesto, a veces es inevitable conectarse cuando estás en medio de un viaje, pero la opción más segura siempre será usar el plan de datos de tu operador móvil. Si definitivamente necesitas conectarte a una red pública, como cuando te encuentras en el aeropuerto o en un hotel, evita las operaciones delicadas como acceder a tu cuenta bancaria. Otra buena idea es desactivar los servicios de localización que informan al mundo dónde te encuentras, como los de tus redes sociales y tu cámara.



“Por más difícil que resulte en este mundo en el que todo se comparte, considera NO estar sacando fotos y publicaciones acerca de tus grandes aventuras. Sí, tus hijos son adorables y la mañana de Navidad fue la mejor del mundo, pero ¿de verdad quieres decirle al mundo que estás lejos de casa?”, alecciona la agencia.



Más vale prevenir que lamentar. Por eso, incluso si te quedas en casa, también hay medidas que puedes tomar durante las vacaciones. El FBI recomienda en su columna establecer una cuenta de wifi separada para invitados, si es que vas a recibir gente en tu casa. De esta manera, si utilizan dispositivos no seguros en tu red, puedes desligar sus vulnerabilidades de tus datos sensibles.