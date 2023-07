¿Por qué debería usar una VPN?

No obstante, el análisis de la Evolución de las amenazas informáticas en el primer trimestre de 2023 de Kaspersky, advierte que esta información recopilada no solo es valiosa para las empresas legítimas, sino también para los ciberdelincuentes.

Si ellos obtienen dicha información, pueden utilizarla para falsificar cuentas en línea o enviar correos electrónicos de estafa, pero también poner en riesgo la seguridad de las personas pues, por ejemplo, menos de la mitad de los latinoamericanos (42%) deniega el acceso a su ubicación a su smartphone y navegadores, según cifras de la compañía.“Sin duda, una de las mejores formas en las que los internautas pueden protegerse es utilizando una VPN.

Ésta les proporciona una capa adicional de privacidad y seguridad al cifrar su tráfico de Internet y ocultar sus direcciones IP. De esta manera, es más difícil para los hackers, ciberdelincuentes, y otros terceros interceptar o espiar sus actividades online como, por ejemplo, los pagos que realizan, los sitios web que visitan o qué datos envían y reciben”, comentó Fabiano Tricarico, director general de productos de consumo de para América en Kaspersky.

Además de proteger su privacidad, los expertos de Kaspersky comparten otras 5 razones por las que los usuarios digitales deben empezar a utilizar una VPN:

● Disfraza tu ubicación virtual: Al usar una red de este tipo, las páginas web que visitas ven la dirección y localización de la IP del servidor VPN, no las tuyas, por lo que tu ubicación real no se puede determinar. A esto se suma que, en su mayoría, los proveedores de estos servicios no guardan registros sobre tus actividades. Esto significa que cualquier rastro tuyo queda oculto permanentemente.

● Permite acceso a contenido regional: A menudo, los servicios y sitios web tienen contenido que solo puede verse desde ciertas partes del mundo. Las conexiones estándar utilizan servidores locales en tu país para determinar tu ubicación, por lo que no puedes acceder a contenido internacional desde casa. Gracias a que una VPN te facilita cambiar a un servidor de otro país, así como tu ubicación, podrás ver series o películas desde donde quieras.

● Transfiere tus datos en redes privadas de manera segura: Si trabajas de forma remota, puedes necesitar acceder a archivos importantes en la red de tu empresa. Por razones de seguridad, este tipo de información necesita una conexión segura, por lo que una VPN será tu gran aliada. Gracias a sus métodos de cifrado y a que establece conexiones con servidores privados puede reducir el riesgo de filtración de datos.

● Ayuda a conectarte a redes de Internet públicas sin riesgos: Si necesitas usar una red pública de Wi-fi es importante usar una VPN para cifrar el intercambio de información a través de los dispositivos conectados. Si bien el acceso a Internet en un espacio público puede parecerte una buena opción, también lo es para los ciberdelincuentes, quienes, al tratarse de puntos de acceso con poca protección, pueden interceptar el tráfico de la red y obtener tus datos.

● Brinda una navegación rápida: Con una VPN podrás realizar tus actividades usando conexiones seguras ya sea si estás trabajando, jugando, haciendo compras o viendo películas online. Hay soluciones que te garantizan una gran velocidad en distintos servidores. Por ejemplo, Kaspersky VPN Secure Connection es ideal cuando se trata de jugar en línea y conectarte a tus plataformas de streaming.