Los mayores riesgos para los archivos informáticos y cómo protegerlos

Por estrategiaynegocios.net

El volumen de datos y archivos valiosos que diariamente se almacena en dispositivos electrónicos es enorme y la mayoría quedarían expuestos si los dispositivos o plataformas en los que se almacenan son vulnerados o extraviados si no se cuenta con una copia de seguridad.

De acuerdo con cifras de Kaspersky, menos de la mitad de los latinoamericanos se preocupa por realizar copias de seguridad de sus fotos y datos. De hecho, solo el 44 % respalda la información en su PC, mientras que el mismo porcentaje de personas realiza back-up de la información en su móvil.

Desafortunadamente, todas las personas y organizaciones corren el riesgo de perder datos importantes de forma permanente si no realizan copias de seguridad de sus archivos. Para las personas, la pérdida de registros financieros personales, documentos importantes y fotografías irreemplazables genera una gran cantidad de estrés y decepción.

A su vez, las organizaciones que no realizan copias de seguridad corren el riesgo de perjudicar su negocio, tal vez hasta el punto de perderlo. En la mayoría de los casos, las empresas que no pueden acceder a sus archivos, como de finanzas, recursos humanos, nómina, ventas y marketing, ya sea por causas accidentales o maliciosas, no pueden continuar operando.