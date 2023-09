Instagram prueba una opción para elegir a quién mostrar los 'Me gusta'

Actualmente un usuario puede ocultar los 'Me gusta' de sus publicaciones para que no quede reflejado el número de personas que le han dado a ese botón en ellas. De ese modo, debajo de la imagen o el vídeo deja de aparecer el nombre de estos otros usuarios que han demostrado estar interesados en ese vídeo o imagen.

Finalmente, la lista de alternativas de visualización de este contador la cierra el botón 'No permitir a nadie que vea los 'Me Gusta', seguido de una de una indicación en la que se recuerda que tanto los 'Me gusta' marcados en publicaciones y Reels anteriores como los nuevos siempre serán visibles para los propietarios de estas cuentas. Asimismo, matiza que los usuarios de las cuentas que hayan recibido esos 'Me gusta' los seguirán visualizando.