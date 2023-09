Diez cosas para hacer inmediatamente después si hizo clic en un enlace falso

· No dar más información: Supongamos que se recibió un correo electrónico de una tienda online que, aunque generó algunas sospechas, se hizo clic en el enlace adjunto sin pensarlo demasiado, o por curiosidad, y aunque lleva a un sitio web que parece legítimo, la duda continua. Lo más sencillo es abstenerse de compartir información adicional: no introducir credenciales ni facilitar datos bancarios u otros de igual sensibilidad. Si los estafadores solo querían los datos y no comprometieron el dispositivo con malware, lo más probable es que puedas esquivar el anzuelo, o zafarte de él.

· Desconectar el dispositivo de Internet: Algunos ataques de phishing pueden hacer que se le de acceso a la computadora, teléfono móvil u otro dispositivo. Pueden desplegar malware, recopilar información personal o del dispositivo, u obtener el control remoto. Para mitigar los daños, es imprescindible actuar con rapidez. Lo primero que se debes hacer es desconectar el dispositivo de internet. Si se utiliza una PC con conexión por cable, simplemente desenchufarlo. Si se está conectado a través de Wi-Fi, desactivar esa conexión en los ajustes del dispositivo o activar la función modo avión.

· Hacer una copia de seguridad de los datos: Desconectarse de Internet evitará que se envíen más datos al servidor malicioso, pero los datos siguen estando en peligro. Se debería hacer una copia de seguridad de los archivos, principalmente de los documentos sensibles o de aquellos archivos con un alto valor personal, como fotos y vídeos. Hacer una copia de seguridad de los datos después de haber sido comprometidos puede ser arriesgado, ya que es posible que ya hayan sido comprometidos por el malware.

En lugar de eso, se deberían hacer copias de seguridad de los archivos de forma regular y preventiva. Si el malware afecta el dispositivo, se pueden recuperar los datos desde un disco duro externo, una memoria USB o un servicio de almacenamiento en la nube.