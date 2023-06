Descubra los mejores cursos gratis para aprender a usar ChatGPT desde cero

Con la incertidumbre de extinguir una gran cantidad de trabajos en el futuro cercano, a día de hoy saber usar ChatGPT es una habilidad que puede marcar la diferencia. Si no sabe por dónde empezar, aquí tiene algunos cursos para aprender a usar ChatGPT sin gastar.

ChatGPT for Beginners: The Ultimate Use Cases for Everyone

Solo va a tener que invertir 47 minutos de su tiempo para uno de los cursos más populares gratis de Udemy de los últimos meses. Este es más una introducción donde se ve de forma amplia sus posibilidades en el plano personal y profesional, así como algunos consejos de uso. Hasta sienta las bases para poderlo integrar en tus procesos para ahorrar tiempo y mejorar tu productividad.

ChatGPT Prompt Engineering for Developers

Si quiere aprender a usar ChatGPT de la propia OpenAI, este curso de una hora está realizado con la colaboración de la empresa de Sam Altman y lo imparte otra persona importante de la empresa, Isa Fulford. El objetivo del curso es crear nuevas aplicaciones en menos tiempo y con menos esfuerzo sabiendo cómo manejar un modelo de lenguaje. Aunque está dirigido a principiantes, es recomendable tener nociones básicas de Python. Asimismo, puede ser interesante para personas con formación técnica que busquen nuevas aptitudes.

Introduction to ChatGPT

También requiere aproximadamente una hora tomar este curso con 26 ejercicios para aprender qué es ChatGPT, cómo funciona y lo que puedes hacer con él. Está centrado especialmente en aprender buenas prácticas para los prompts y cómo adaptar lo aprendido a sacarle partido profesional en tareas como marketing y generar y corregir código.

Curso de ChatGPT – Curso Básico desde 0

Puede usar ChatGPT en castellano, pero también aprender sobre el chatbot de OpenAI en la lengua de Cervantes con este curso de solo una hora de duración y con certificación final. Comienza explicando cómo crearte una cuenta, sus capacidades y limitaciones, trucos para escribir buenos prompts y fundamentos básicos para creación de código, listas y tablas, tareas administrativas y generación de contenido en general.

