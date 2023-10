Comienza el cobro a todos los usuarios de X, antes Twitter, con un plan anual

Por estrategiaynegocios.net

La red social X (antes conocida como Twitter), finalmente, la aplicación hizo oficial que los usuarios podrán acceder a la plataforma luego de que paguen un dólar cada año, luego de que Elon Musk anunciara sus intenciones de cobrar por el uso.

Los usuarios que abran nuevas cuentas tendrán la opción de realizar un pago (o no) de un dólar a modo de suscripción anual, lo cual les permitirá realizar acciones como publicar, dar Me Gusta, repostear, citar publicaciones, etc.