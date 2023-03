The Last of Us hace historia y es la serie más vista de HBO Max en Latinoamérica

La serie aclamada por la crítica internacional y por fans, The Last of Us, se ha convertido en la producción más vista en la historia de la plataforma HBO Max en Latinoamérica.

El elenco incluye a Gabriel Luna como Tommy, Anna Torv como Tess, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Merle Dandridge como Marlene (Dandridge puso voz en inglés al personaje de Marlene en los videojuegos “The Last of Us” y “The Last of Us Part II”), Jeffrey Pierce como Perry (Pierce puso voz al personaje Tommy en los videojuegos “The Last of Us” y “The Last of Us Part II”).

La serie es una coproducción con Sony Pictures Television y cuenta con la producción ejecutiva de Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash, Carter Swan y Rose Lam. PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint y Naughty Dog también producen.