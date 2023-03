¿Se avecina una crisis total en las series de Marvel?

Por estrategiaynegocios.net

La semana pasada, Disney+ eliminó las fechas de estreno de todas las series de Marvel que tenía previsto lanzar dentro de la Fase 5 del UCM. Pocos días después, fue despedida de la compañía Victoria Alonso, mano derecha de Kevin Feige y presidenta ejecutiva de producción física y postproducción, efectos visuales y animación.

Ahora, nuevas informaciones aseguran que estas dos noticias casi consecutivas no han sido fruto de la casualidad y que el estreno de las nuevas series de La Casa de las Ideas se va a retrasar, como mínimo, hasta el año que viene.

Según Variety, que cita a su vez a fuentes internas de la compañía, las cinco series de acción real de Marvel que tenían previsto ver la luz en 2023 -Secret Invasion, la temporada 2 de Loki, Ironheart, Echo y Agatha: Coven of Chaos- se han reducido a tres o cuatro, y las restantes se trasladarán a 2024 o incluso más allá.

Con esto se pretende aliviar parte de la presión inmediata sobre el proceso de postproducción de las series de La Casa de las Ideas, tarea del departamento de efectos especiales que capitaneaba la mencionada Victoria Alonso.

También series de animación como X-Men ‘97, Spider-Man: Freshman Year o la segunda temporada de What If...?, que en un principio iba a ser estrenada a comienzos de este año, se verán afectadas por esta decisión. No debería, sin embargo, tener consecuencias para la próxima película de Marvel, Guardianes de la Galaxia vol.3, que ya está casi terminada y verá la luz el próximo 5 de mayo.

Aunque la causa del despido de Alonso no está clara, los rumores apuntan a que el pobre recibimiento de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía por parte de crítica y taquilla podría haber jugado un papel muy importante. La película ha recaudado hasta la fecha US$463,8 millones en todo el mundo, el peor rendimiento de la franquicia Ant-Man, y los efectos visuales del filme han sido una de las principales dianas hacia las que han apuntado las críticas del fandom marvelita.

Además, nuevas informaciones señalan que, además de la baja calidad de algunos planos CGI, otro de los motivos del despido de Alonso fue que algunos trabajadores y técnicos la acusaron de crear un ambiente tóxico dentro de la empresa.

Según apunta Variety, la decisión de su despido fue tomada por un tridente que incluía a recursos humanos, al departamento legal de Disney y a varios ejecutivos, entre ellos el copresidente de Disney Entertainment, Alan Bergman. Kevin Feige no intervino en el proceso de despido de Alonso, a quien la noticia le llegó por sorpresa.

Con información de Cultura Ocio