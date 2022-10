Queen comparte ‘Face it Alone’, una canción inédita con la voz de Freddie Mercury

Por estrategiaynegocios.net

Luego de haber revelado la existencia de una canción inédita hecha junto a Freddie Mercury en 1988, Queen por fin publicó ‘Face it Alone’. El tema fue creado durante el proceso de grabación de The Miracle, pero no había visto la luz, ya que ni la banda ni su equipo de producción hallaban la forma de salvarlo.

Para las sesiones del disco, que fue el penúltimo producido con el cantante en vida, se grabaron alrededor de 30 canciones, pero solo un tercio pasó el corte. El resto de material fue guardado, incluyendo este último lanzamiento, para ser redescubierto en medio de la revisión de los archivos de la agrupación para la reedición del LP que llegará el 18 de noviembre.