Muchos se suman al ‘Barbenheimer’

El arte, que sirve como una parodia de la portada del álbum Wish You Were Here de Pink Floyd , muestra a Barbie y Oppenheimer dándose la mano en los estudios Warner Bros. en Burbank, California.

En cuanto a taquilla, las proyecciones han pronosticado que la película de Gerwig se estrenará entre US$80 y US$100 millones, el doble que el drama histórico de Nolan, cuyo estreno se prevé entre US$40 y US$50 millones.

Si usted quiere ver sobre la tendencia, solo basta con que coloque la etiqueta ‘Barbenheimer’ en cualquier red social y verá la creatividad y opiniones de los internautas.