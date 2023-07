‘Mis Aventuras con Superman’ estrena en HBO Max y Cartoon Network

El trío comparte aventuras, derriba a los malos, tropieza con secretos y descubre lo que significa ser héroes por derecho propio.

La primera temporada se estrenará con dos episodios consecutivos, seguidos de un nuevo episodio cada viernes. Sam Register (“Teen Titans Go!”) es el productor ejecutivo. Jake Wyatt (“Invader Zim: Enter the Florpus”) y Brendan Clogher (“Voltron: Legendary Defender”) están a bordo como co-productores ejecutivos y Josie Campbell (“She-Ra and the Princesses of Power”) como co-productora.