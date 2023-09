Los Rolling Stones sacarán el 20 de octubre un nuevo álbum

Algunos fanáticos tuvieron más suerte y pudieron conseguir una entrada para ingresar al Hackney Empire Theatre, donde se llevó a cabo la conferencia de prensa.

- Suspenso -"

Hackney Diamonds" es el primer disco con canciones nuevas desde 2005, cuando lanzaron "A Bigger Bang". Su último disco, de 2016, "Blue and Lonesome", fue un disco de versiones de blues.

Es también su primer álbum desde la muerte del baterista Charlie Watts, de 80 años, en 2021.

Según la BBC circulan rumores de que grandes artistas como Paul McCartney, Stevie Wonder y Lady Gaga participaron en el álbum.

El lanzamiento del nuevo disco fue anunciado en agosto con una enigmática publicidad que apareció en el diario local la Hackney Gazette.

"Hackney Diamonds, experto en reparación de cristales. Inauguración en septiembre de 2023", decía. Muchos fans detectaron inmediatamente alusiones a la banda.

El críptico anuncio hacía referencia a varias de las canciones más conocidas de la banda, incluidas "(I Can't Get No) Satisfaction", "Gimme Shelter" y "Shattered".

Y el punto sobre la "i" de la palabra "diamonds" retomaba el famoso logo en forma de boca sacando la lengua.

El anuncio enlazaba a un sitio web "hackneydiamonds.com" que llevaba la firma del sello Universal Music.