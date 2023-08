La ciudad donde las personas viven bajo tierra para refugiarse del calor abrasador

Durante los veranos con picos abrasadores de 50°C y en inviernos de 2°C, estas excavaciones mantienen una temperatura constante de entre 19°C y 24°C.

Sin este refugio rocoso natural, el aire acondicionado durante el verano o la calefacción en invierno sería prohibitivamente costoso para casi toda la población de la ciudad.

Sobre la superficie, las altas temperaturas del verano pueden hacer que los pájaros caigan del cielo y que los dispositivos electrónicos se sobrecalienten. Sin embargo, bajo tierra, muchos residentes edificaron residentes bastante lujosas, con salas de estar amplias y hasta piscinas. Las casas deben estar al menos a 2,5 metros por debajo de la superficie para evitar que el techo se derrumbe y a pesar de esta regulación, los derrumbes ocurren ocasionalmente.

Coober Pedy se fundó a principios del siglo pasado, aunque los aborígenes habitaron sus tierras durante miles de años. Su nombre, en lengua aborigen, significa “agujero del hombre blanco”. Más de la mitad de los residentes son descendientes de emigrantes europeos, exiliados de la Segunda Guerra Mundial. Se estima que entre el 60 y 70 % de ellos vive en construcciones subterráneas. Es que a unos metros bajo tierra, la temperatura se mantiene estable durante todo el año.

Mientras que la mayoría de las personas están dispuestas a ir bajo tierra por períodos cortos, la idea de vivir allí permanentemente es más difícil de tolerar para muchos. “No pertenecemos allí, ni biológicamente ni fisiológicamente. Nuestros cuerpos simplemente no están diseñados para la vida subterránea”, dice el investigador Will Hunt, autor del libro Underground: A Human History of the Worlds Beneath Our Feet (Bajo tierra: una historia humana del mundos bajo nuestros pies) a Live Science.

Las personas a lo largo de la historia han vivido temporalmente debajo de la superficie por varias razones. Si no había materiales para construir casas, cavaban casas subterráneas o en lugares con climas extremos, la gente iba bajo tierra en verano para mantenerse fresca y en invierno para calentarse. El subsuelo también era un lugar seguro para esconderse de los enemigos, resume Hunt, quien ha dedicado años de su vida a investigar este estilo de vida.

El desafío de vivir bajo tierra no es solo físico, sino también psicológico. La idea de estar confinado en espacios cerrados puede desencadenar claustrofobia y otros problemas de salud mental. Además, la falta de exposición a la luz natural puede alterar el ritmo circadiano, lo que lleva a problemas de sueño y otros problemas de salud.

Con información de Infobae