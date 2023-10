¿Está en peligro de desaparecer la zona azul de Nicoya?

Por estrategiaynegocios.net

El pasado 30 de agosto se estrenó en Netflix el esperado documental “Live to 100: Secrets of the Blue Zones”, en el cual el trabajo de más de 20 años del investigador Dan Buettner salió a la luz para revelar los secretos de la longevidad de las cinco zonas azules que existen en el mundo: Okinawa, Japón; Cerdeña, Italia; Icaria, Grecia; Loma Linda, California y la Península de Nicoya, Costa Rica.

El tercer capítulo está dedicado justamente a la Zona Azul ubicada en Costa Rica, específicamente en la Península de Nicoya. En este episodio, el documental da a conocer algunos elementos que comparte esta zona con las demás, las cuales tienen una incidencia positiva en la longevidad de sus habitantes, tales como una dieta basada en plantas, movimiento natural y poner a la familia primero.