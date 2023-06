¿Cuánto gana el equipo campeón de la Champions League?

Durante la fase de grupos cada equipo recibe 2,8 millones de euros (US$ 2,9 millones) por victoria y 930.000 euros (US$ 981.000) por empate. Mientras que los clubes que clasifiquen para las eliminatorias pueden esperar recibir las siguientes cantidades de dinero:

Clasificación para octavos de final: 9,6 millones de euros (US$ 10,1 millones) por club.

Clasificación para los cuartos de final: 10,6 millones de euros (US$ 11,1 millones) por club.

Clasificación para las semifinales: 12,5 millones de euros (US$ 13,1 millones) por club.

Clasificación para la final: 15,5 millones de euros (US$ 16,3 millones) por clubLos ganadores de la Champios League reciben 4,5 millones de euros (US$ 4,7 millones) adicionales, mientras que los dos clubes que clasifiquen a la Supercopa pueden recibir cada uno 3,5 millones de euros (US$ 3,6 millones). El ganador de la Supercopa recibirá 1 millón de euros adicionales (US$ 1 millón).

En total: el ganador de la Champions League —asumiendo que ganó todos los partidos durante la fase de grupos— se llevaría a casa un total de 85 millones de euros (US$ 89 millones).

Con información de CNN