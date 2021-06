Eurocopa: Países Bajos se suma a Italia y Bélgica en octavos

Por El Mundo

La selección de Países Bajos se ha unido a Italia y Bélgica en los octavos de final de la Eurocopa 2020 tras la disputa de la segunda jornada de sus respectivos grupos, después de imponerse este jueves a Austria (2-0) en un partido cómodo para el combinado 'oranje'.

La cita del Johan Cruijff Arena en el grupo C fue redonda para el equipo de Frank de Boer, que no sufrió, ganó con solidez y selló el billete para la próxima ronda. Austria también ayudó a que los neerlandeses lograsen su empresa, en especial el flamante madridista David Alaba, que no tuvo su mejor día.

A los 9 minutos, en una jugada donde nada podía sacar Dumfries hacia el exterior del área, el ya exdefensa del Bayern Múnich cayó en la trampa y pisó al ariete de los locales. El árbitro no señaló la pena máxima en primera instancia, pero sí lo hizo a raíz de ver la imagen repetida en el VAR. Depay marcó con un disparo seco y contundente.

Así marcha grupo C

1- Países Bajos: 6 puntos

2- Ucrania: 3

3- Austria: 3

4- Macedonia: 0

Austria no llegó a reaccionar, ni tan siquiera con el balón directo ni la profundidad por bandas. Es más, fue Países Bajos que siguió buscando el gol con dos lanzamientos de Wijnaldum y Depay, éste último de forma violenta acabó en el lateral de la red. En la segunda mitad llegó la sentencia de los naranjas.

Denzel Dumfries, jugador del PSV, fue quien logró el gol en esta ocasión, asistido por Donyell Malen cuando quedaban 20 minutos para el final. Austria intentó recortar distancias con alguna internada de Sabitzer, pero no hubo manera de acabar con el dominio neerlandés y su billete a octavos.

Los austríacos se quedan en la tercera posición con tres puntos, los mismos que Ucrania, que venció este jueves a Macedonia del Norte. Precisamente los macedonios, que han perdido sus dos partidos, han quedado matemáticamente descalificados tras el triunfo de esta noche de Países Bajos.