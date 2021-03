'Nomadland' gana el Globo de Oro a la mejor película dramática

Por AFP

Dos meses después de lo acostumbrado, los galardones que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) se celebran de modo virtual debido a la pandemia y con sus anfitrionas, las comediantes Tina Fey y Amy Poehler, en ciudades opuestas (Nueva York y Los Ángeles, respectivamente). Chloe Zhao hizo historia al convertirse en la segunda mujer en triunfar en la categoría de dirección, después de que lo hiciera Barbra Streisand con Yentl en 1984.



Zhao dirigió Nomadland, un largometraje con actores naturales protagonizado por Frances McDormand sobre los estadounidenses que viajan en sus automóviles y ocupan trabajos de temporada por todo el país.



"Nomadland", aclamada por la crítica, ganó el domingo el codiciado Globo de Oro a la mejor película dramática, posicionándose en la carrera al Óscar.



Este retrato de estadounidenses desclasados que recorren el Oeste del país en camionetas cumpliendo trabajos temporales derrotó a otra de las favoritas de la noche, "El juicio de los 7 de Chicago", así como a "Hermosa venganza", "El Padre" y "Mank".

La 78 entrega anual de los Globos de Oro, que se lleva a cabo la noche de este domingo, ya empezó. Te decimos quiénes son los ganadores:



Mejor actor de reparto de película: Daniel Kaluuya por Judas y el mesías negro.



Mejor actor de reparto para televisión: John Boyega por Small Axe.



Mejor actriz de serie musical o comedia: Catherine O'Hara por Schitt's Creek.



Mejor película animada: Soul.



Mejor actor de miniserie: Mark Ruffalo por La innegable verdad.



Mejor guión de película: Aaron Sorkin de El juicio de los 7 de Chicago.



Premio Carol Burnett (por trayectoria): Norman Lear.





Mejor de actriz de serie dramática: Emma Corrin por The Crown.



Mejor canción original de película: Io sí (seen) de The Life Ahead.



Mejor música original de película: Soul de Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste.



Mejor actor de serie musical o comedia: Jason Sudeikis por Ted Lasso.



Mejor serie musical o comedia: Schitt's Creek.



Mejor actriz en película musical o comedia: Rosamund Pike por I care a lot.



Mejor actor en serie dramática: Josh O'Connor por The Crown.





Mejor película en idioma extranjero: Minari.



Mejor serie dramática: The Crown.



Premio Cecill B. Demille (por trayectoria): Jane Fonda



Mejor actriz de reparto de película: Jodie Foster por The Mauritanian.



Mejor actriz de reparto para televisión: Gillian Anderson, por The Crown.



Mejor actriz de miniserie: Anya Taylor-Joy por Gambito de dama.



Mejor miniserie: Gambito de dama.



Mejor actor de película dramática: Chadwick Boseman por La madre del blues.



Mejor directora de película: Chloé Zhao por Nomadland.



Mejor película musical o comedia: Borat Subsequent Moviefilm.