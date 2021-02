Netflix alista documental de Britney Spears

Por JUAN CARLOS PEÑA, E&N

El documental de Hulu Framing Britney Spears está recibiendo mucha atención en este momento, por lo que no debería ser na sorpresa para nadie que haya otras películas en proceso que quieran documentar también a la estrella del pop.

De acuerdo con el portal especializado Bloomberg, la compañía de contenido por streaming ,Netflix, está planeando su propia película sobre la princesa del pop, Britney Spears, a cargo de la cineasta Erin Lee Carr, quien ha dirigido y producido varios documentales para HBO y más recientemente dirigió la serie How to Fix a Drug Scandal para Netflix.

Si bien puede parecer que Netflix está tratando de seguir el rumor de Enmarcar a Britney Spears, el informe de hoy indica que el proyecto ha estado en proceso por un tiempo, de hecho al parecer el proyecto existe incluso, desde antes del lanzado por ciertamente antes del documental de Hulu.

Netflix y Hulu vuelven a competir con proyectos similares

El proyecto anterior, "Framing Britney Spears", fue producido por el New York Times y lanzado en Hulu este mes, convirtiéndose rápidamente en uno de los documentales más comentados del año.

La película de Hulu narra el enfoque de los medios de comunicación hacia Spears a lo largo de su Carrera y explora una tutela que pone gran parte de su vida bajo el control de su padre.

Desde 2008, el padre de Spears esencialmente ha tenido control sobre sus finanzas y su Carrera a través de una tutela designada por un juez. En este punto, Spears argumenta que ella es más que capaz de tener control sobre su patrimonio, aunque la cantante no ha comentado mucho sobre el litigio en curso públicamente.

El acuerdo ha estado vigente durante años, pero Spears solo comenzó a impugnarlo en agosto pasado. Las dos partes se reunieron nuevamente en la corte el jueves pasado, y otra audiencia está programada para el 17 de marzo.

El documental también llevó al ex novio de Spears, Justin Timberlake, a disculparse por el trato que le dio a las mujeres.

Esta será al menos la segunda vez en los últimos años donde Netflix y Hulu realizaron documentales en competencia sobre la misma historia. Ambos servicios lanzaron películas sobre el Fyre Festival, que se comercializó como un festival de música de lujo en las Bahamas pero terminó siendo un desastre.

No es inusual que dos estudios de cine trabajen un proyecto similar al mismo tiempo, sin embargo, se ha vuelto algo habitual que los documentales que hablan sobre el mismo tema se han vuelto mucho más comunes en la era del streaming.

Enfoque aún por definir

No está claro exactamente en qué se enfocará el documental de Carr, pero es una buena apuesta que profundizará en la ya mencionada batalla legal que la estrella ha estado librando en los últimos años, con su padre.

Cabe señalar que Lee Carr, fue nominada al Emmy y se ha ganado un nombre dentro de la industria cinematográfica por su trabajo en cintas como I Love You, Now Die: The Commonwealth V. Michelle Carter y At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal.

Gracias a ello, el entusiasmo del público no ha dejado de multiplicarse en las últimas horas. Cabe señalar que, no se conoce hasta ahora el nombre ni la fecha de estreno del documental.