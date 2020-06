La ‘nueva realidad’ del hospedaje post covid-19

Por Gabriela Melara – estrategiaynegocios.net

Hospedarse en un hotel no será igual, luego de esta pandemia del coronavirus. Deberemos aprender a respetar el distanciamiento en áreas sociales y a lavar constantemente nuestras manos, además de procurar tener el mínimo contacto con superficies, como los botones del elevador.

Muchas cadenas, entre ellas, Marriott International Caribbean & Latin America, están implementando protocolos y educando a sus colaboradores previo a regreso a las actividades.

La cadena ha creado el Consejo de Limpieza Global para abordar las realidades de la pandemia covid-19 a nivel de hotel y avanzar aún más en los esfuerzos de la empresa en esta área.

“El Consejo de Limpieza Global de Marriott se enfocará en desarrollar el próximo nivel de estándares, normas y comportamientos de limpieza de hospitalidad global diseñados para minimizar el riesgo tanto para los consumidores como para los asociados”, dijo a Estrategia & Negocios, Diana Plazas, Chief Sales & Marketing Officer de Marriott International Caribbean & Latin America.

Asimismo, se centran en promover el distanciamiento social y el “cero contacto” al momento de llegar al huésped al mostrador.

Mientras el grupo desarrolla su trabajo, han implementado tecnologías mejoradas, incluidos los pulverizadores electrostáticos y la clasificación más alta de desinfectantes recomendada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDCm por sus siglas en inglés) y por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para desinfectar superficies los establecimientos.

Además de las zonas de hospedaje, hay áreas comunes que tendrán un cambio. “La compañía (Marriott) está modificando sus prácticas operativas para servicio a la habitación e implementando nuevos enfoques para los buffets”, agrega Plazas.

Por su parte, la Cadena Hilton sigue enfocada en el bienestar de sus huéspedes y miembros del equipo.

Para la nueva era, Hilton lanzó Hilton CleanStay - el programa de Hilton que define un nuevo estándar de limpieza y desinfección sin precedentes en la industria.

“El objetivo de Hilton CleanStay es brindar a los huéspedes seguridad y tranquilidad cuando se hospedan en cualquiera de las más de 6.100 propiedades de Hilton. La iniciativa transmitirá un enfoque total en la limpieza que será visible para los huéspedes durante toda su estancia – en sus habitaciones, restaurantes, salas de acondicionamiento físico y otros espacios públicos”, indicó a Estrategia & Negocios, uno de los voceros de la cadena.

Los países de la región establecen protocolos

Costa Rica se plantea que en los hoteles, no importando su tamaño, deberán garantizar la limpieza de todos los rincones del hotel, incluyendo la desinfección de conectores de energía y de teléfonos. También deberá proveerse de mascarillas, guantes y otros artículos de protección a sus empleados, quienes deberán al menos una vez cada hora lavar sus manos.

El país indica además que hará una campaña de concientización en cada rincón de la propiedad, indicando la manera correcta de lavarse las manos y de seguir los protocolos de seguridad.

De acuerdo con el cronograma diseñado por el sector privado panameño, en los primeros 30 días después de retomar operaciones, los locales de hospedaje lo harían con el 50% de su capacidad en todas sus áreas incluyendo restaurantes, y a los 60 días subirían al 75%.

Guatemala y El Salvador también ya publicaron los protocolos que deben seguir los hoteles, sin importar su tamaño. Ambos pueden consultarse en las páginas web de las dependencias de turismo.

Honduras se encuentra trazando la ruta para reabrir el turismo.

Promociones para volver

“En estos momentos, nuestro programa de viajes Marriott Bonvoy ofrece una de sus promociones de puntos más ricas para quienes se preparan para volver a viajar. Hasta el 30 de junio de 2020, los miembros de Marriott Bonvoy podrán regalar o comprar puntos para noches gratis y recibir un rico bono del 60% a través del sitio web de Promociones de Marriott Bonvoy”, comentaba Plazas.

Desde Marriott desean que los viajeros vuelvan a sentir la emoción de programar un viaje, sea con amigos, con familia o por negocios, abrazando siempre la alegría y el entusiasmo de descubrir nuevas ciudades y culturas, lo alternativo y lo exótico también, siempre acompañados desde nuestros hoteles. Por ello, Marriott Bonvoy ha realizado una serie de videos inspiracionales, cortos pero impactantes, con distintos destinos latinoamericanos como Perú, México y Puerto Rico llamada We Will Travel Again (Volveremos A Viajar) que se comparten a través de sus canales oficiales en redes sociales.