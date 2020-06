La Ópera Metropolitana de Nueva York cancela temporada de otoño

POR AFP



La Ópera Metropolitana de Nueva York (Met) anunció este lunes que su temporada 2020-2021 no empezará hasta el 31 de diciembre, tres meses más tarde de lo previsto, debido a la pandemia de coronavirus.



"Dada la enorme complejidad de organización del calendario del Met, no nos queda otra opción que anular nuestra temporada de otoño", indicó el gerente general, Peter Gelb, en un comunicado.



"No se puede regresar a una ópera en septiembre mientras el distanciamiento social siga vigente", añadió.



La producción de "Aída", de Giuseppe Verdi, que estaba prevista para el 21 de septiembre, ha sido anulada, al igual que la de "El ángel de fuego", de Sergueï Prokofiev, cuyas representaciones iban a comenzar el 12 de noviembre.



El nuevo calendario comenzará el 31 de diciembre con una gala cuyos detalles aún no han sido anunciados.



"La flauta encantada" y "Don Juan", de Wolfgang Amadeus Mozart, estarán en el programa de 2021, como estaba previsto, pero con puestas en escena ya vistas en Nueva York.



Por falta de tiempo "para las preparaciones técnicas necesarias", los organizadores tuvieron que renunciar a presentar las nuevas puestas en escena previstas, entre ellas un "Don Juan" dirigido por el belga Ivo van Hove.



Para compensar una parte de las fechas anuladas, la Ópera Metropolitana introdujo representaciones adicionales en febrero.



El Met anunció además que adelantará la hora del inicio de las funciones "siempre que resulte posible" y que "estudia acortar la duración de algunas representaciones".



La ciudad de Nueva York iniciará la primera fase de salida del confinamiento decretado por las autoridades en la semana del 8 de junio.



Pero esa primera fase no afecta a las artes escénicas, que deberán esperar a la cuarta y última fase del plan de desconfinamiento, cuya fecha aún se desconoce.



Ningún teatro ni sala de espectáculos de Nueva York ha anunciado su fecha de reapertura hasta el momento.