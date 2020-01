Todas las películas de Studio Ghibli llegan a Netflix

Por Infobae



Febrero será especial para quienes gustan de la animación japonesa, pues llegarán al catálogo de Netflix 21 películas de Studio Ghibli como Mi vecino Totoro y El Viaje de Chihiro.



Esta mañana en las redes sociales de Nettflix Latinoamérica se informó de las nuevas adquisiciones para su catálogo.



La compañía publicó en Twitter un pequeño clip con imágenes de las películas producidas por los estudios japoneses, acompañado por el mensaje:



“Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro, El castillo ambulante, La Princesa Mononoke… Estudio Ghibli llega a Netflix en febrero. Mi corazón está así ?y mis ojos”.



La llegada de las 21 películas de Ghibli a Netflix será de manera paulatina.



Las películas de Studio Ghibli estarán disponibles vía Netflix en casi todo el mundo, excepto en Estados Unidos, Canadá y Japón.

Una historia de fantasía

Haya Miyazaki es uno de los hombres más famosos dentro de la animación. En su natal Japón creó en 1985 el Studio Ghibli junto a su colega y amigo Isao Takahata.



El primer título de la compañía fue El Castillo en el cielo, estrenado en Japón un año después. Para 1988 Ghibli se anotó su primer gran éxito en taquilla gracias a Mi vecino Totoro. Fue tal la popularidad que alcanzó en ese país que el personaje de Totoro fue usado a partir de entonces como símbolo de los estudios.



La compañía alcanzó reconocimiento internacional gracias a El Viaje de Chihiro (Spirited Away, 2001), pues no sólo se alzó con el Oso de Oro en el Festival de Berlín, sino que fue reconocida también con el Oscar a Mejor Película de Animación.



Además, la producción fue un éxito en taquilla a nivel internacional. En Japón recaudó más de US$200 millones y antes de estrenarse en Estados Unidos había obtenido una cantidad similar en todo el mundo



Aunque Hayao Miyazaki anunció su retiro en 2013, el director anunció su regreso en enero de 2019 para realizar dos películas más.



Es tal la popularidad de la compañía de animación japonesa que a las afueras de Tokio abrió el Museo Ghibli desde octubre de 2001.

Calendario de estrenos en Netflix

1 de febrero:



El Castillo en el cielo



Mi vecino Totoro



Only Yesterday (conocida en Latinoamérica como Recuerdos del ayer)



Kiki: entregas a domicilio



Porco Rosso



Ocean Waves (Se oye el mar/Puedo escuchar el mar)



Tales from the Earthsea (Cuentos de Terramar / Las crónicas de guerra de Ged)



1 de marzo:



La princesa Mononoke



Mis vecinos los Yamada



Nausicaä del valle del viento



El viaje de Chihiro



The cat returns (El regreso del gato / Haru en el reino de los gatos)



Arrietty



El cuento de la princesa Kaguya



1 de abril:



Pompoko (La guerra de los mapaches)



Susurros del corazón



El castillo vagabundo



Ponyo



La colina de las amapolas



Se levanta el viento



El recuerdo de Marnie