HBO prepara una serie de la película 'Parasite'

Por hipertextual.com



HBO se encuentra en negociaciones para lanzar una serie basada en la película surcoreana, Parasite, la cual ha estado nominada en las principales categorías de premiaciones como los Globos de Oro y los British Academy Film Awards Nomination Announcement (BAFTA).

Parasite es un fenómeno que ha traspasado las fronteras de su país de origen. Ahora y con la intención de aprovechar el tirón, HBO tiene planes de hacer una serie basada en el universo de la película y con su director, Bong Joon-ho, como uno de los sus creadores junto con Adam McKay que tiene en su haber The Big Short (2015), Vice (2018) y la serie de HBO Succession.



Además, McKay destacó como productor en la serie Succession, ganadora en la más reciente entrega de los Globos de Oro por Mejor Drama Televisivo.



Aunque todavía no hay un acuerdo definitivo, HBO está negociando con los dos realizadores para que, como productores ejecutivos, den forma a una serie que retomaría la trama de la película que ha sido una de las grandes sensaciones cinematográficas de 2019. Hasta el momento, ha sido ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes y también se llevó el Globo de Oro a la Mejor Cinta en Lengua Extranjera.



En los BAFTA, está nominada a Mejor Película, Mejor Director y Guion Original.



Esta película cuenta con humor negro, la historia de una familia pobre que consigue colarse en las vidas de una extremadamente rica.



Las diferencias de clase y los efectos nocivos del capitalismo subyacen en la afilada y precisa narrativa de Parasite, que ha tenido un muy buen desempeño en taquilla a nivel mundial, al llevar un acumulado de US$130,9 millones, una cifra extraordinaria especialmente para una película con diálogos en coreano. Parasite es una de las aspirantes destacadas para los premios Oscar, y en las que se prevé que pueda lograr una candidatura a la estatuilla a la Mejor Película.



Bong Joon-Ho, su director, destaca que la película no habla del capitalismo en abstracto sino de cómo se cuela en nuestras vidas "en el día a día".



"A menudo hablamos de esta era de polarización y de la diferencia cada vez mayor entre ricos y pobres y creo que todos los países del mundo están atravesando las mismas situaciones. Pero lo que esta película quiere retratar es el miedo. Tengo un hijo de 24 años y me pregunto si su futuro será mejor que el nuestro", desarrolló.



Además, resaltó la paradoja de que, pese a lo oscuro de su trama, Parasite "sea al final una comedia, por lo que el realizador confesó que lo que quiere es que el público disfrute en la sala pero que, al llegar a su casa, le dé una vuelta a lo que ha visto y al darse una ducha encuentre "heridas sangrando en su cuerpo".