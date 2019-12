Confirman 'The Mandalorian 2', la serie del universo 'Star Wars'

Por AFP



"La temporada 2 de #TheMandalorian llega en el otoño (boreal) de 2020", escribió en un tuit Jon Favreau, creador de la serie y conocido por haber dirigido películas como "Iron Man" y las remakes de "El Rey León" y "El Libro de la Selva".



El anuncio coincide con el final de la primera temporada en Disney+, una plataforma de streaming que comenzó a funcionar el 12 de noviembre en Estados Unidos, Canadá y Holanda y que, según la compañía del ratón Mickey, apenas un día después de su lanzamiento contaba ya con 10 millones de suscriptores.



Una segunda temporada de la serie había sido mencionada abiertamente por el propio Favreau incluso antes del estreno de la primera, pero su confirmación y la fecha de estreno fueron recibidos con entusiasmo por los seguidores de la Guerra de las Galaxias.



Favreau acompañó su mensaje con la imagen de una estatuilla de una criatura del universo ficticio creado por el director George Lucas y que aparenta ser un gamorrean, especie a la que pertenecen los seres de piel verde que Jabba the Hutt, el líder de una organización criminal con sede en el planeta Tatooine, utiliza como guardias de su palacio en "El Imperio Contraataca" (1980).



"The Mandalorian" sigue los pasos de un misterioso cazarrecompensas, interpretado por el actor Pedro Pascal ("Game of Thrones"), que deambula por los confines de la galaxia en busca de trabajo como mercenario.



Durante la primera temporada, el personaje establece un impensado vínculo con una adorable criatura que ha sido bautizada como "Bebé Yoda" por los fanáticos de la serie y que ha provocado un fenómeno viral en internet.



Su apodo deriva de una semejanza incuestionable con el venerable y anciano maestro Jedi que entrena a Luke Skywalker en la trilogía original.



Sin embargo, "The Mandalorian" está ambientada años después de los hechos narrados en esas películas, por lo que "El Niño", el nombre con el que se lo conoce oficialmente, sería en realidad un personaje diferente.



La semana pasada, Disney estrenó en cines de todo el mundo "Star Wars: The Rise of Skywalker", que se anunció como la parte IX y final de la saga espacial, sobre la que posee los derechos desde 2012, cuando compró los estudios Lucasfilm.



A pesar de las críticas poco entusiastas que ha recibido, el final de la historia que comenzó en 1977 logró en una semana recaudar US$572 millones en taquilla, anunció Disney el viernes.



El día del estreno de la película, el director ejecutivo de Disney, Bob Iger, dijo a la AFP que el éxito de "The Mandalorian" es crucial para el futuro de la franquicia.



"Como 'Mandalorian' señala, esto es solo el comienzo de lo que podría ser un conjunto sin fin de historias contadas desde una galaxia muy, muy lejana", dijo.



En el elenco de la serie figuran también Werner Herzog, Nick Nolte y Giancarlo Esposito ("Breaking Bad").