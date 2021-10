Cómo avanza la regulación del bitcoin en América Latina

Por La República (Colombia)



Tras un mes y medio desde que El Salvador adoptó el bitcoin como una de sus monedas de curso legal, en América Latina aún hay mucho terreno para lograr una regulación de las criptomonedas, de acuerdo con un estudio de la agencia Sherlock Communications. El ambiente alrededor de las monedas digitales mejoró esta semana, principalmente por el lanzamiento del primer ETF en Estados Unidos, lo que llevó al bitcoin a tocar máximos históricos de más de más de US$66.000.

Lea más: Nigeria lanza su moneda digital eNaira, con respaldo del banco central



Contando solo las principales economías de la región, el estudio recopila el panorama actual de la regulación de los criptoactivos país por país.

En Argentina, el gobierno hasta ahora ha decidido regular los impuestos, así como la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Sin embargo, todavía no está claro cómo funcionará el marco legal para los proyectos de blockchain. El Parlamento argentino está trabajando actualmente en las regulaciones de las criptomonedas y se espera que entre en vigencia una ley nacional de cripto en este 2021.

En Brasil, en marzo del año pasado, la Comisión de Bolsa y Valores de Brasil (CVM) adoptó un entorno de pruebas regulatorio para los próximos 3 años. Esto significa que los proyectos de blockchain pueden trabajar en estrecha colaboración con la Comisión de Bolsa sin preocuparse por posibles prohibiciones.

Así mismo, las autoridades brasileñas afirmaron que las criptomonedas son activos financieros y deben tributar. Las tasas impositivas actuales se aplican a las ganancias de capital y varían del 15% al 22,5%.

Colombia, por su parte, ha venido cambiando de opinión recientemente hacia el blockchain y la SuperFinanciera aprobó una sandbox regulatoria y publicó las pautas para que el sector público adopte blockchain.

Varias plataformas de negociación de cripto como Bitso, Buda.com, Binance, Gemini, entre otras, pasaron la fase analítica y trabajarán con los bancos asociados en el sandbox regulatorio. El asesor financiero certificado Andrés Moreno Jaramillo aseguró que el país sigue siendo muy conservador en la regulación de las criptomonedas.

“Se protege mucho al consumidor financiero, esa es la idea. Colombia va con paso lento. El sector financiero en general no ha sido muy amigable de que la gente especule y pierda la plata en eso. Además de que ha salido una gran cantidad de estafas alrededor. Lo mejor es que la gente entienda que son productos de alto riesgo y que no invierta más del 10% de la plata”, afirmó Moreno Jaramillo.

Por su parte, el financiero y experto en mercado de capitales Juan Camilo Santana dijo que desde que la SuperFinanciera aprobó los pilotos para que instituciones financieras empezaran a hacer transacciones con criptomonedas, aún no se ha pronunciado sobre una regulación: “ellos advierten que no tienen todavía los instrumentos para prohibir el uso de las criptomonedas, pero advierten a los inversionistas que sean conscientes y conozcan muy bien cómo funcionan ese tipo de monedas. La regulación dependerá de que el sistema financiero empiece a abrir sus puertas para permitir este tipo de transacciones. Cosa que no creo que tome mucho tiempo”.

Continuando con otros países, en Chile tampoco existe una regulación específica, como ocurre con la mayoría de las otras partes del mundo. Tal como está, no son legales. En 2019, el gobierno dijo que envió un proyecto de ley al Congreso que busca regular las criptomonedas, pero hasta la fecha no hubo más avances en este frente.

Y por último, en México, la “Ley Fintech” busca dar pautas para pagos electrónicos, el crowdfunding y activos digitales. Las criptomonedas se reconocen como activos digitales y, por lo tanto, como un medio legítimo de pago y transacciones. También incursionaron en una sandbox.

El Salvador se puso a la vanguardia de la regulación de criptos con la Ley de Bitcoin. El nuevo logró la aprobación de la Ley que está vigente desde el pasado 7 de septiembre y se convirtió en el primer país del mundo en adoptar oficialmente el bitcoin. Se pueden realizar transacciones en bitcoin o dólares estadounidenses, aunque es opcional para todos. Se acepta como medio de pago de impuestos, mientras que los salarios y las pensiones se seguirán pagando en dólares estadounidenses. No se aplican ganancias de capital al bitcoin, debido a su condición de moneda de curso legal.