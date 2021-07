Bank of America inicia operaciones con futuros del bitcoin

Por CoinDesk



El sitio CoinDesk reveló que el segundo banco más grande en Estados Unidos ya ofrecía a clientes muy selectos operar con futuros del bitcoin que se liquiden en efectivo. Las operaciones, según el sitio, se hacen mediante Chicago Mercantile Exchange (CME).

Bank of America, el segundo banco más grande de Estados Unidos, ha aprobado la negociación de futuros de bitcoin para algunos clientes, según dos personas con conocimiento del asunto que hablaron bajo condición de anonimato.

Al igual que la mayoría de las instituciones, el banco ha sido conservador en su acercamiento al sector de las criptomonedas, pero debido a la gran cantidad de margen requerido para negociar los futuros ahora está permitiendo que algunos clientes accedan a ese mercado, dijo una de las fuentes.



Algunos clientes se están preparando para operar con futuros de bitcoin, que se liquidan en efectivo, y es posible que uno o dos ya hayan empezado a operar, dijo la otra fuente.

Inversión sólo en EEUU

Emilio Romano, CEO de BofA en México, dijo que considera al bitcoin como inversiones especulativas y que el banco no busca ninguna posición de liderazgo en este tipo de operaciones publicó Expansión.



"Creo que podríamos ver mercados de futuros no necesariamente regulados en México pero sí permitidos en México, no establecidos (en el país) pero sí en los principales mercados globales donde podamos accesar a las compras de los futuros de monedas virtuales como el bitcoin", dijo Romano en conferencia de prensa.



"En el banco hemos sido muy cautelosos, no estamos pensando especialmente en México en tomar ninguna posición de liderazgo porque tenemos la misión de ser el banco más sólido y conservador en el cuidado de los recursos de los clientes", añadió.



El directivo considera que el bitcoin (y los futuros) son activos de reserva ya que no tienen un uso per sé y que se puede ofrecer solo a inversionistas con un portafolio para alto nivel económico y dispuesto al riesgo.



Pese a ello, Romano sí espera que las monedas de todo el mundo sean virtuales mediante el uso de la tecnología blockchain ya que es "muy noble" y permite identificar las transacciones de manera segura, permanente y veloz por lo que será el futuro del sistema de pagos a nivel mundial. El CEO dijo que lo que está en duda es qué tan pronto podremos ver este uso a nivel mundial.