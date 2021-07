Volkswagen y BMW son multadas con US$1.000 millones por escándalo de contaminación

Por Bloomberg



Volkswagen y BMW acordaron pagar 875 millones de euros (mil millones de dólares) en multas a la Unión Europea por colusión que, según los reguladores, frenó el despliegue de la tecnología de limpieza de emisiones AdBlue.



VW debe pagar unos 502 millones de euros y BMW pagará casi 373 millones de euros, dijo la Comisión Europea en un comunicado enviado por correo electrónico este jueves.



La sanción para BMW está muy por debajo de su provisión inicial de 1.400 millones de euros. BMW dio un giro de 180 grados en mayo al aceptar resolver la investigación, después de indicar previamente que lucharía contra el bloque europeo. Un acuerdo significa que las empresas aceptan los cargos de la UE a cambio de una multa menor y, por lo general, pactan no impugnar la decisión de la UE en los tribunales. Daimler evitó una multa por ser el primero en informar a la UE sobre el grupo.



Las tres empresas ahora podrían enfrentar demandas de compensación por parte de los clientes.



Los fabricantes de automóviles “poseían la tecnología para reducir las emisiones nocivas más allá de lo que exigían legalmente los estándares de emisiones de la UE”, dijo Margrethe Vestager, jefa antimonopolio de la UE, en el comunicado. “Pero evitaron competir en el uso de todo el potencial de esta tecnología”.



Las multas se producen cuando los fabricantes de automóviles alemanes comienzan a salir de una pandemia que redujo drásticamente las ventas de automóviles.

La UE dijo que los tres fabricantes de automóviles llegaron a un acuerdo sobre la tecnología AdBlue que agrega urea a los gases de escape para reducir las nocivas emisiones de óxido de nitrógeno de los automóviles diésel. Las empresas llegaron a un acuerdo sobre los tamaños y rangos de los depósitos de AdBlue y un “entendimiento común” sobre el consumo de AdBlue.



El intercambio de información comercialmente sensible “eliminó la incertidumbre sobre su conducta futura en el mercado” y restringió la competencia por las características del producto útiles para los clientes. La UE dijo que la conducta duró desde 2009 y 2014.



Volkswagen “cooperó plenamente” con los reguladores, señaló en un comunicado por correo electrónico.



“Las cuantiosas multas impuestas en este caso subrayan la necesidad de una guía práctica más completa” sobre cómo las empresas pueden cooperar sin correr el riesgo de violar la ley antimonopolio. Las normas vigentes “ya no hacen justicia a los complejos desafíos que enfrenta la industria automotriz, en particular en el área de las cooperaciones técnicas necesarias”.



Volkswagen considerará una apelación antes de la fecha límite de mediados de septiembre, dijo, y agregó que los reguladores en China, Corea del Sur y Turquía también están examinando una posible colusión con AdBlue.



BMW dijo que la UE había retirado las acusaciones de desarrollo conjunto de software para restringir la dosificación de AdBlue y los esfuerzos para frenar un filtro de partículas para motores de gasolina de inyección directa. Eso conduce a una multa más baja, según un comunicado de la compañía. BMW dijo que el aviso de la UE indica que no hay indicios de colusión en el uso de dispositivos de desactivación para manipular las pruebas de gases de escape.



El caso de la UE es el último escándalo regulatorio para una industria que con frecuencia ha puesto a prueba la paciencia de las autoridades con los problemas de emisiones. VW todavía está lidiando con las consecuencias del llamado asunto dieselgate, que le ha costado a la compañía hasta 32 mil millones de euros.