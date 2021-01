GameStop: la revuelta de los 'traders aficionados' que está sacudiendo a Wall Street

Por Bloomberg



En Wall Street hay historias todos los días. Pocas tan locas como la que pasó este miércoles. Resulta que una moribunda minorista de videojuegos vio crecer sus acciones 135 por ciento en un día. 352 por ciento en dos días. Y más de 1.800% en tres semanas. ¿Cómo pasó? Es la mejor parte de la historia.



GameStop tiene tiendas físicas de videojuegos en Estados Unidos y, como todos los negocios de este tipo, sufren por la pandemia y por vivir o, mejor dicho, sobrevivir en la era de Amazon.com.



Las acciones de GameStop habían tenido problemas durante mucho tiempo. Cayeron durante seis años consecutivos antes de recuperarse en 2020.



Eso empujó a muchos inversores profesionales a apostar a que las acciones de GameStop bajarían aún más. En estas apuestas, llamadas "ventas al descubierto", los inversores piden prestada una acción y la venden con la esperanza de volver a comprarla más tarde a un precio más bajo y embolsarse la diferencia.



Pero sus acciones comenzaron a subir drásticamente a principios de este mes después de que un cofundador de Chewy, el vendedor en línea de artículos para mascotas, se uniera al directorio de la compañía. Su objetivo era ayudar en la transformación de la empresa, para centrase más en las ventas digitales y cerrar las tiendas físicas. Sus acciones subieron a US$19,94 desde menos de U18 el 11 de enero. En ese momento, parecía un gran movimiento para las acciones.





Y un día, un grupo de usuarios en Reddit, una comunidad de chat en línea llena de jugadores, decidió organizarse para ‘enloquecer’ a Wall Street. Empezaron a comprar los títulos, generando una gigantesca ‘bola de nieve’.



Las acciones de GameStop valían 18 dólares hace 3 semanas. El miércoles llegaron a un nivel récord de US$347,51, que elevó su valor bursátil a unos US$24.000 millones. Así, la afligida minorista ahora vale casi tanto como Delta Air Lines y más que Kellogg. De hecho, vale más de la mitad de las empresas del S&P 500.



No existe una razón primordial por la que GameStop haya atraído a este gran número de inversores más pequeños y nuevos, pero hay un componente distintivo de venganza contra Wall Street en las comunicaciones en línea.



“Las mismas personas ricas que causaron la caída del mercado en 2007/08 todavía están en el poder y continúan manipulando el mercado para enriquecerse aún más, solo estamos recuperando nuestra parte justa”, escribió un usuario en Reddit.



"Oye, mamá, no puedo ir a cenar", escribió otro usuario. "Estoy arruinando un fondo de cobertura de 10 cifras con los chicos".



A GameStop también le ayudó el toque del 'Rey Midas' moderno, Elon Musk. El CEO de Tesla tuiteó precisamente el link del hilo de Reddit sobre la compañía y, al igual que pasó con Bandai Namco, un fabricante de juguetes y juegos japonés, los papeles de la firma subieron.



Las casas de bolsa en línea, incluidas Robinhood Markets y Charles Schwab, se vieron nuevamente afectadas por interrupciones del servicio a medida que los movimientos salvajes paralizaron a los operadores.



La euforia nacida en las salas de chat ha convertido a GameStop en la historia más importante de la era minorista, su improbable aumento en un emblema del nuevo poder de los inversores individuales. Al mismo tiempo, se ha convertido en un gran dolor de cabeza para los inversores institucionales que apostaron a que cayera, y enfrentan miles de millones de dólares en pérdidas.



A medida que las ganancias de GameStop crecieron y los vendedores en corto se apresuraron a salir de sus apuestas, tuvieron que comprar acciones para hacerlo. Eso aceleró aún más el impulso, creando la ‘bola de nieve’.

¿Cuánto vale realmente GameStop?

Este miércoles su valor de mercado llegó a más de US$23.000 millones. Pero ¿si viviéramos en un mundo donde los usuarios de Reddit nunca hubieran seguido este camino? Probablemente alrededor de US$2.000 millones.



Actualmente el precio de la acción es más de 10 veces mayor de lo que sería basándose en los fundamentos de la compañía. Los analistas generalmente analizan el flujo de caja, el crecimiento y la deuda para determinar sus precios objetivo. Por supuesto, ese sistema no ha funcionado tan bien en la era actual, pero aún proporciona una idea de lo que podría valer GameStop en un universo paralelo, o en este universo, una vez que se calme la histeria.



“Creo que es justo decir que el mercado está completamente desconectado de los fundamentos de GameStop aquí”, dijo Matthew Kanterman, analista de Bloomberg Intelligence.



El famoso administrador de fondos Michael Burry advirtió que el maníaco repunte se ha salido de control y calificó el aumento de las acciones como "antinatural, loco y peligroso".



GameStop, con sede en Grapevine, Texas, no ha querido comentar sobre su repunte bursátil.



Toda la manía despierta cierta preocupación de que los inversores estén asumiendo riesgos excesivos.



La historia se catapultó más allá del mercado y se dice que llamó la atención de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y otros en la administración Biden.



Los periodistas preguntaron este miércoles al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, si las medidas de la Fed para apoyar a los mercados durante la pandemia están ayudando a impulsar demasiado los precios de las acciones.



Powell restó importancia al papel de las bajas tasas de interés y señaló las expectativas de los inversores sobre las vacunas COVID-19 y más estímulos de Washington para la economía como impulsores de precios récord de las acciones.



La Comisión de Bolsa y Valores dijo este miércoles que ha notado toda la volatilidad en el mercado, aunque no nombró específicamente a GameStop. La agencia dijo que está "trabajando con nuestros colegas reguladores para evaluar la situación y revisar las actividades" de los inversores en el mercado.



Plan de reestructuración

La empresa ha estado en dificultades durante mucho tiempo, incluso después de varios intentos por modernizar su negocio, incluido un intento fallido por ofrecer teléfonos móviles. Las nuevas consolas de juegos introducidas en el otoño le dieron un impulso a las ventas, pero aún se proyecta una caída de 18 por ciento en los ingresos de este año fiscal.



Si bien el próximo año debería ser mejor —con un crecimiento de un dígito en las ventas, según estimaciones de Bloomberg—, continuará quemando capital. La compañía ha estado reduciendo sus operaciones y, como la mayoría de los minoristas físicos, aún sufre los efectos de la pandemia. En el largo plazo, enfrenta una transición hacia los juegos en línea a la que será difícil que se adapte una cadena física en expansión.



“Los fundamentos se tratan de empresas que finalmente le devuelven efectivo a los accionistas, por lo general, en la forma de dividendos, pero GameStop no va a hacer eso”, dijo Anne Stevenson-Yang, cofundadora de J Capital Research.