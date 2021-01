Biden reincorpora a EEUU al Acuerdo de París y detiene plan petrolero en el Ártico

Por Bloomberg



El presidente Joe Biden firmó sus primeras acciones radicales para combatir el cambio climático pocas horas después de tomar el juramento del cargo, para volver a unirse al Acuerdo de París e imponer una moratoria sobre el arrendamiento de petróleo en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico.

Los ambientalistas dijeron que las acciones de Biden, algunas de las cuales podrían demorar años en implementarse, renuevan el compromiso de Estados Unidos de salvaguardar el medio ambiente y le indican al mundo que Estados Unidos ha regresado a la lucha global contra el cambio climático.



Las medidas marcan una reprimenda dramática al enfoque pro-industria del presidente Donald Trump hacia la energía y el medio ambiente.



En el pasado, Trump calificó el pacto de París como "un desastre total" que dañaría la competitividad estadounidense al permitir "una transferencia gigante de la riqueza estadounidense a las naciones extranjeras que son responsables de la mayor parte de la contaminación del mundo".



Biden notificó a las Naciones Unidas que Estados Unidos se reincorpora al acuerdo climático antes del final del día, y que el reingreso entrará en vigor 30 días después.



“Si bien estamos agradecidos por esta acción, también sabemos que esto es solo el comienzo. Necesitamos que nuestro país funcione plenamente con energía limpia, y debemos hacerlo de forma rápida y exhaustiva ”, dijo Andrea McGimsey, directora senior de la campaña Soluciones al Calentamiento Global de Environment America. "Los días de la tecnología del siglo XIX sucia que quema combustibles fósiles deben estar contados para llegar a un mañana más limpio".



Algunas de las medidas atrajeron la oposición de la industria e incluso de un demócrata clave. El senador Joe Manchin, un demócrata de Virginia Occidental, rico en carbón, en línea para presidir el Comité de Energía y Recursos Naturales, pidió cambios al acuerdo de París.



"Estoy de acuerdo en que el presidente Biden debe renovar el liderazgo de Estados Unidos en el cambio climático a través de la innovación", dijo Manchin en un comunicado. "También mantengo mi opinión de que el acuerdo de París debe mejorarse para colocar a todas las naciones en el mismo escenario y mantener a cada una con los mismos estándares de responsabilidad".

