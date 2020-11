¿Cómo funciona Starlink, el internet satelital de Elon Musk?

Por Gabriel Esteffan C./ Diario Financiero



Hace unos días, el cohete reutilizable Falcon 9 puso en órbita otros 60 satélites y en los próximos años, SpaceX lanzará un total de 42 mil, cuyo peso es de 260 kilos y funcionan con un motor de kriptón. Los astrónomos han pegado el grito en el cielo pues consideran que la cantidad de objetos orbitando entorpecerá su tarea.





¿Qué tan relevante es Starlink? "Es muy revolucionario, debido a que permitirá que un servicio de internet confiable, de baja latencia y de bajo costo pueda llegar a personas que no tienen esa oportunidad, prescindiendo de infraestructura física para brindar conexión", dice Miguel Varas, subdirector de Infraestructura, Tecnología y Servicio del Departamento de Informática de la USM, a DFMAS.



Los usuarios deben comprar una antena para conectarse y pagar una suscripción mensual de 99 dólares. En Reddit, los ingenieros de SpaceX aclararon algunas dudas sobre Starlink: funciona bien entre -30° grados y 40°, la antena no soporta tormentas eléctricas y ampliarán la etapa de prueba en enero.



Teams desafía a Zoom y a Meet



¿Quién da más? En la guerra de las herramientas de videollamadas, Microsoft anunció que las reuniones gratuitas por Teams ahora durarán hasta 24 horas y pueden incluir un máximo de 300 personas. No se requiere una cuenta Microsoft ni la aplicación Teams para sumarse a las llamadas, basta con el navegador. Esta oferta se mantendrá durante los próximos meses, hasta que la empresa diga lo contrario.



El anuncio es una buena noticia para las empresas que usan y abusan de las reuniones y plantea un desafío para la competencia potenciada por el teletrabajo: el límite en Zoom gratis es de 40 minutos, mientras que en Google Meet es de una hora.



Hace unos días, Zoom lanzó una nueva función que alerta a los organizadores cuando sus videollamadas corren el riesgo de ser interrumpidas por ataques de zoombombing, acceso no autorizado de personas a la sala con fines poco amables.