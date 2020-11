YouTube se cayó a nivel mundial

Por estrategiaynegocios.net



De momento la compañía no ha confirmado el problema, ni su origen, pero sí que vemos en distintos servicios online que comprueban el funcionamiento cómo YouTube no carga los vídeos. Es decir, en el momento de empezar a cargar la caché del vídeo se queda congelado.

Según el sitio Downdetector, la caída se registróen la última hora:





El problema no se soluciona con reiniciar el router, o el smartphoe. Los servidores de YouTube están teniendo problemas de cierta gravedad en varios puntos del mundo según Downdetector:





Según Computerhoy.com, es problema de los servidores de Google por lo que tendremos que esperar a que se solucione. Hacía muchos años que no había una caída de este tipo.



Servicios web como downdetector corroboran nuestra información. Desde las 00.42 hora GMT+1 han estado recibiendo notificaciones de usuarios a los que no les carga los vídeos. Es decir, podrás cargar la web y la previsualización de los vídeos en la miniatura pero no comenzará el streaming desde ningún dispositivo.

La cuenta de TeamYouTube informó que están trabajando para arreglar el problema:

If you’re having trouble watching videos on YouTube right now, you’re not alone – our team is aware of the issue and working on a fix. We’ll follow up here with any updates.