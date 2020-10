Lo que se sabe sobre la infección de covid-19 de Donald Trump

POR AFP



El presidente Donald Trump, quien durante mucho tiempo minimizó la peligrosidad del covid-19, anunció el viernes que había dado positivo al virus e ingresó a un hospital militar a las afueras de Washington donde permanecerá los próximos días. Aquí un resumen de lo se sabe hasta ahora de esta infección que agrega drama a la campaña electoral estadounidense.

¿Dónde está Trump?

Trump pasará los "próximos días" en un hospital militar en las afueras de Washington para recibir tratamiento por el coronavirus, pero seguirá trabajando, dijo el viernes la Casa Blanca.



La secretaria de prensa Kayleigh McEnany dijo a los periodistas que el mandatario "trabajará desde las oficinas presidenciales del [hospital] Walter Reed durante los próximos días".



El director de campaña del mandatario, Bill Stepien, dijo que todos los eventos de campaña anunciados previo a las elecciones del 3 de noviembre se realizarán virtualmente o se pospondrán.

Más noticias en estrategiaynegocios.net



También surgen dudas respecto a si los dos debates previstos este mes entre Trump y Joe Biden, el rival demócrata de Trump, seguirán en pie.

¿Qué tratamiento está recibiendo?

El médico de la Casa Blanca, Sean Conley, dijo el viernes que el presidente estaba "fatigado pero de buen humor" y que estaba recibiendo un tratamiento experimental de covid-19.



Trump recibió una dosis única del cóctel de anticuerpo de Regeneron, dijo Conley en una carta.



El tratamiento se está sometiendo a ensayos clínicos, pero los reguladores aún no lo han aprobado.



Más temprano, el jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, dijo que el presidente tenía "síntomas leves".



A sus 74 años, Trump tiene "un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave" debido a la covid-19, según la agencia de salud estadounidense CDC.



Trump será monitoreado de cerca ante la amplia gama de síntomas que presenta el covid-19, que incluyen fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolor muscular y dolor de cabeza.

¿Cuáles son sus síntomas?

El jueves, Trump no se aisló de inmediato después de que su asistente Hope Hicks diera positivo.



En cambio, abordó un avión a Nueva Jersey, donde asistió a una recaudación de fondos y pronunció un discurso rodeado de decenas de personas antes de regresar a la Casa Blanca.



El diario The New York Times citó fuentes no identificadas que dijeron que Trump mostró síntomas leves en la recaudación de fondos del jueves por la noche en su club de golf en Nueva Jersey, cuando parecía somnoliento.

De interés: Facebook busca impulsar los contenidos de sus grupos



Una fuente dijo al periódico que tenía síntomas similares a los de un resfriado.



En un breve mensaje en video publicado en su cuenta de Twitter mientras llegaba el viernes al hospital en helicóptero, Trump aseguró que creía estar "muy bien".

¿Cómo se contagió?

Se desconoce cómo se contagió Trump, pero el presidente no ha seguido los consejos médicos durante la campaña electoral: rara vez usaba una máscara en público y a menudo se reunía y hablaba con grandes grupos de personas.



Las campanas de alarma de la Casa Blanca empezaron a sonar cuando Hope Hicks dio positivo. Ella es una figura central en el círculo íntimo de Trump y viajó con él varias veces durante la última semana.



Hicks también participó de cerca en los preparativos para el debate del martes contra Biden.



En el evento televisado, muchos de los invitados de Trump no usaron máscaras.

¿Quién más en la Casa Blanca tiene covid-19?

El vicepresidente Mike Pence, quien tomaría el poder si Trump se enferma gravemente, dio negativo el viernes, al igual que el hijo adolescente de Trump, Barron.



Ivanka Trump y Jared Kushner, la hija y el yerno del presidente y asesores cercanos, también dieron negativo, así como el secretario de Estado, Mike Pompeo, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el secretario de Salud, Alex Azar.



Ronna McDaniel, la presidente del Comité Nacional Republicano, dio positivo hace varios días, según se anunció el viernes.