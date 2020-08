Exasesor de Trump es acusado de millonario fraude para construir muro fronterizo

Por AFP

Steve Bannon, el exconsejero ultraderechista del presidente estadounidense Donald Trump, fue arrestado el jueves y acusado de defraudar a ciudadanos que donaron dinero para construir un muro en la frontera con México, informó la fiscalía de Nueva York.

La fiscal interina del distrito sur de Nueva York, Audrey Strauss, dijo que Bannon y otros tres acusados "cometieron un fraude de cientos de miles de dólares, capitalizando su interés de financiar un muro fronterizo para recaudar millones de dólares, bajo la falsa pretensión de que todo el dinero sería gastado en la construcción", cuando en realidad se quedaron con parte del mismo para su uso personal.

La campaña en línea recaudó más de 25 millones de dólares, según los fiscales.

El arresto del nacionalista Bannon es el último de una serie de batallas legales que involucran a varios integrantes del círculo íntimo de Trump, que busca la reelección en noviembre.

La campaña "Construimos el muro" fue creada por otro de los acusados, Brian Kolfage, en 2018 en el sitio web GoFundMe. Buscaba recaudar fondos para el muro que Trump prometió construir en su campaña electoral de 2016, a fin de frenar la inmigración ilegal desde México.

Trump dijo el jueves no saber "nada" sobre esta campaña.

"No sé nada sobre este proyecto", dijo el presidente en la Oficina Oval. "No he tenido contacto con él desde hace mucho tiempo", agregó, refiriéndose a Bannon.

Recibos y cuentas falsas

Bannon, de 66 años, y Kolfage, de 38, basado en Florida, aseguraron a los donantes que el 100% del dinero donado a esta "organización de voluntarios" sería utilizado para la construcción y que Kolfage no obtendría un centavo de lo recaudado en salario o compensaciones, dijeron los fiscales.

Pero según la acusación, Kolfage se quedó con 350.000 dólares para financiar su "lujoso estilo de vida", y Bannon desvió un millón de dólares a una organización sin fines de lucro que le pagaba secretamente a Kolfage "y cubría cientos de miles de dólares de gastos personales de Bannon".

Junto a los otros dos acusados, Timothy Shea y Andrew Badolato, Bannon y Kolfage montaron un esquema para desviar el dinero y esconder el fraude, asegura la inculpación.

Los cuatro detenidos fueron inculpados de dos delitos cada uno, fraude bancario y conspiración para lavar dinero. Cada delito conlleva una pena máxima de 20 años de cárcel.

"No solo le mintieron a los donantes, hicieron un plan para esconder su desvío de fondos, creando recibos falsos y cuentas para lavar las donaciones y cubrir sus crímenes, sin ningún respeto de la ley o la verdad", dijo en un comunicado Philip Bartlett, el inspector a cargo de la investigación.

Bannon debe comparecer este jueves ante un juez federal de Nueva York que le leerá los cargos en su contra.

Antes de convertirse en el arquitecto de la campaña presidencial nacionalista y populista de Trump en 2016, Bannon dirigía el sitio web de extrema derecha Breitbart News.

Apodado el "príncipe de las tinieblas" o el "presidente en la sombra", llegó a tener una gran influencia en Trump como estratega jefe de la Casa Blanca. Su nacionalismo económico se convirtió en el eje de las políticas del mandatario.

Sin embargo, dejó la Casa Blanca en agosto de 2017, tras varios choques con Trump y miembros de su equipo.

Kolfage y Badolato comparecerán ante jueces federales de Florida, y Shea ante un juez de Colorado.