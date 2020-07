Médicos hondureños amenazan con abandonar hospitales si no cierran industrias por Covid-19

Por AFP



"Tenemos que decir que si no cierran las maquilas, nosotros cerramos los hospitales", advirtió al borde del llanto el vicepresidente del Colegio Médico, Samuel Santos, en un audio que hizo circular por las redes sociales desde la norteña San Pedro Sula, donde trabaja.



"Esto no puede seguir compañeros, si no se cierra esto, si siguen con las maquilas, si siguen con las comidas rápidas, si siguen haciendo dinero con el dolor y la muerte del pueblo, esto no se va a detener", sentenció.



San Pedro Sula, la capital industrial de Honduras, y una serie de comunidades que la rodean, de unos dos millones de habitantes, es el epicentro de la pandemia en Honduras, seguida por Tegucigalpa.



"No tiene sentido estar llorando cada semana a un amigo, a un colega", lamentó Santos.



Más de una docena de personal sanitario ha muerto a causa del coronavirus, sobre todo porque el gobierno no los provee del equipo necesario de protección, según sus quejas.



"Ya no podemos seguir poniendo los muertos por una sociedad irresponsable por una clase empresarial que solo piensa en enriquecimiento", subrayó el médico.



"Disculpen pero ya no más, yo ya no soporto este dolor", recalcó con dificultades para expresarse.



El canciller, Lisandro Rosales, señaló en declaraciones a la estación local HRN que "sería un grave error si los médicos deciden cerrar los hospitales".



"Hay que superar cualquier obstáculo económico, ideológico, no es el momento de dividir al pueblo hondureño", expresó.