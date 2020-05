EEUU: Más de 65.000 muertos, reabren varios estados y la Casa Blanca bloquea testimonio del doctor Fauci

Por Univision.com



A medida que más estados comienzan a reabrir sus economías, la mayoría no alcanza los niveles mínimos de prueba sugeridos por el gobierno federal y recomendados por una variedad de investigadores de salud pública, según un análisis de la Associated Press.



Casi meses después de declarada la pandemia, la Casa Blanca se ha resistido en gran medida a establecer un plan coordinado para llevar a cabo las millones de pruebas que los expertos dicen que son necesarias.



Lo que los funcionarios federales delinearon recientemente ni siquiera es un punto de referencia oficial, y el análisis de AP encontró que la mayoría de los estados aún no lo están cumpliendo.

Los estados deben determinar qué tipo de prueba aplicar, sin tener pautas específicas, mientras intentan simultáneamente reabrir sus economías. Sin un mínimo de pruebas, los expertos indican que no podrán detectar brotes lo suficientemente rápido como para contenerlos, lo cual podría llevar a nuevas cuarentenas.

Otros 8 estados y Puerto Rico relajarán medidas en los próximos días

Hasta ahora al menos 19 estados han anunciado la relajación en distintos grados de las medidas adoptadas para contener el avance del coronavirus. Los siguientes estados y Puerto Rico han anunciado cambios en sus medidas de aislamiento que entrarán en vigor en los próximos días.



Arizona



El gobernador Doug Ducey anunció un reapertura parcial que permitirá a las empresas minoristas abrir el próximo lunes 4 de mayo y durante esa semana se informará sobre un plan para reabrir restaurantes. El mandatario extendió la orden de quedarse en casa hasta el 15 de mayo.



Arizona reporta 7.962 contagios y 330 muertes.



Florida



Un plan de reapertura que levanta la orden de quedarse entrará en vigor el próximo lunes 4 de mayo en todos los condados, excepto Miami-Dade, Palm Beach y Broward. Los restaurantes estatales y las tiendas minoristas podrán reabrir al 25 por ciento de su capacidad, si el ayuntamiento correspondiente lo permite.



Florida ha registrado 34,720 y 1,313 decesos.

Indiana



A partir del 4 de mayo, los establecimientos comenzarán a abrir en la Fase 2 de 4. La fabricación, industria y construcción reanudarán siguiendo las pautas requeridas, incluida la evaluación diaria de los empleados que utilizarán protección facial y distanciamiento social. Los negocios minoristas y comerciales abrirán al 50% de su capacidad.



Indiana tiene 18,941 contagios y 1,175 fallecimientos.



Kansas



La gobernadora Laura Kelly emitió una orden estatal para una reapertura parcial a partir del próximo lunes 4 de mayo. Las reuniones masivas todavía están limitadas a 10 personas o menos. Las empresas pueden reabrir a menos que el gobernador o el ayuntamiento local identifiquen lo contrario.



Kansas ha registrado 4,512 y 136 muertes.



Minnesota



Por orden del gobernador Tim Walz se estableció una reapertura parcial para el próximo lunes 4 de mayo. Las empresas minoristas y otros negocios críticos reanudarán operaciones con entregas en la acera. El mandatario extendió la orden de quedarse en casa a nivel estatal hasta el 18 de mayo.



Minnesota tiene 5,730 casos y 371 decesos.



Missouri



A partir del próximo lunes 4 de mayo se eliminarán las restricciones estatales para las reuniones sociales. Todas las empresas pueden reabrir siempre que se sigan las pautas de distanciamiento social. Se requerirá que algunos negocios tomen precauciones adicionales para proteger a sus empleados y al público, como límites de ocupación dentro de los establecimientos.



Missouri cuenta con 7,840 contagios y 355 muertes.



Nebraska



Siendo uno de los mandatarios que no emitió orden de quedarse en casa, el gobernador Pete Ricketts informó aliviar restricciones para reuniones sociales y operaciones comerciales a partir del próximo lunes 4 de mayo. Restaurantes podrán reabrir pero al 50% de su capacidad. Otros negocios deberán mantener el distanciamiento social y dejar entrar solo a 10 personas a la vez.



Nebraska tiene 4,838 casos y 73 fallecimientos.





New Jersey



El gobernador Phil Murphy anunció la reapertura de parques estatales, campos de golf y parques del condado de Nueva Jersey, a partir de la mañana del sábado 2 de mayo.

Nueva Jersey tiene 121,190 contagios y 7,538 decesos.



Puerto Rico



La gobernadora Wanda Vázquez anunció que, a partir del próximo 4 de mayo podrán reabrir las industrias financieras, ferreterías, lavanderías, la agricultura, investigaciones universitarias, automotrices, médicas y mudanzas. Además de las medidas de distanciamiento social y de seguridad para empleados y clientes.



Puerto Rico ha notificado 1,573 casos y 94 decesos.



Italia experimenta un repunte en el número de muertes por covid-19

Italia anunció el sábado un fuerte incremento de decesos por el nuevo coronavirus, con un total de 474 muertos en las últimas 24 horas, el peor registro desde el 21 de abril, informó la AFP.



Este repunte se produce apenas dos días antes del inicio del proceso de desconfinamiento en el país. Con esta nueva cifra, Italia registra un total de 28,710 fallecidos por la enfermedad, el país más afectado en Europa.