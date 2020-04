Trump suspenderá temporalmente migración a EE.UU. por COVID-19

Por Bloomberg



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes que firmará una orden ejecutiva que suspende temporalmente la inmigración a los Estados Unidos a medida que el país intenta contener la propagación del coronavirus.



Trump hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter, y no ofreció más detalles al respecto, como el marco de tiempo o el alcance de quién se vería afectado. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Indicó que esta decisión es "a la luz del ataque del enemigo invisible, así como la necesidad de proteger los trabajos de nuestros GRANDES ciudadanos estadounidenses". Horas antes, el secretario interino de Seguridad Interna de Estados Unidos, Chad Wolf, informó que el gobierno norteamericano y los gobiernos tanto de México como de Canadá acordaron extender por 30 días más el cierre temporal de sus fronteras a los viajes no esenciales.



“En estrecha colaboración, los Estados Unidos, México y Canadá han acordado extender las restricciones a los viajes no esenciales a través de sus fronteras compartidas por 30 días adicionales”, escribió Wolf.



Añadió que “como declaró el presidente (Donald) Trump la semana pasada, el control fronterizo, las restricciones de viaje y otras limitaciones siguen siendo críticas para frenar la propagación #coronavirus y permitiendo la apertura gradual del país”.



El presidente a menudo ha dicho que la pandemia ha fortalecido su deseo de restringir aún más el acceso a Estados Unidos. Ha impuesto restricciones de viaje para frenar la propagación del virus, incluso en China, Europa, Canadá y México.



El cierre parcial de la frontera entre México y Estados Unidos, inició el pasado 20 de marzo y aunque limita los viajes no esenciales y turismo, la medida no afecta el cruce de mercancías.



Con el arranque de esta medida el gobierno de Donald Trump negó también la entrada a solicitantes de asilo en base a una norma que permite prohibir la entrada de personas de otros países cuando se determine que hay peligro grave de que se introduzca una enfermedad contagiosa.



De acuerdo con especialistas estadounidenses, el impacto de la pandemia en la actividad económica de Estados Unidos supera las expectativas de los más pesimistas.



El pasado 16 de abril el departamento de Trabajo reveló que 5.2 millones de personas solicitaron beneficios de desempleo la semana anterior, lo que eleva el total de nuevas solicitudes a 22 millones en cuatro semanas.



Es más del 13 por ciento de una fuerza de trabajo de 159 millones de personas, un incremento sin precedentes en un período tan corto.



El índice de aprobación de Trump Gallup cayó seis puntos la semana pasada a medida que se intensificó el escrutinio sobre el manejo del brote.



Tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal y la promesa de erigir un muro en la frontera mexicana formaron parte central de la campaña electoral de Trump en 2016.



Desde que asumió la presidencia ha tratado de frenar ampliamente la inmigración, restringiendo los viajes de ciertas naciones mayoritariamente musulmanas, presionando para levantar el muro, logrando acuerdos para deportar casi inmediatamente a los solicitantes de asilo de ciertos países y moviéndose para reducir el número de refugiados que Estados Unidos acepta.