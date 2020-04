Rusia y Arabia Saudita acuerdan recortar la producción de crudo

Por Bloomberg



Rusia y Arabia Saudita acordaron este jueves un esquema de acuerdo para reducir la producción de petróleo en un esfuerzo por sacar al mercado de un colapso impulsado por el coronavirus.



Las dos naciones parecen haber enterrado las diferencias que llevaron a un enorme excedente de suministro, dijeron los delegados. Llegó el acercamiento justo antes de la extraordinaria reunión virtual de la OPEP y sus aliados.



Sin embargo, aún no está claro cómo algunos de los obstáculos lograron ser despejados, ya que Arabia Saudita estaba presionando para que cualquier restricción de suministro sea medido contra una línea de base más alta: su producción de abril de más de 12 millones de barriles por día, señalaron los delegados anteriormente.



Al mismo tiempo, Rusia no mostró signos de debilitar su insistencia sobre que un acuerdo solo era posible si Estados Unidos también corta la producción.



Moscú, cuyo rencor contra el esquisto estadounidense aún podría posiblemente impedir un acuerdo final, indicó el miércoles que está dispuesto a reducir la producción en 1.6 millones de barriles por día, o aproximadamente el 15 por ciento.



Arabia Saudita también estaba discutiendo un recorte entre el 15 por ciento al ​​17 por ciento, comentaron los delegados, pidiendo no ser identificados porque las conversaciones fueron privadas.



Sin embargo, las dos partes todavía estaban en desacuerdo sobre el línea de base para esas reducciones, expusieron. Es un debate que podría hacer una gran diferencia en el recorte al tamaño de la producción



Como los sauditas han presionado para que su contribución sea medida contra la producción récord actual, Rusia ha sido favorecida por promedio del primer trimestre, cuando el reino bombeó 9.8 millones de barriles por día.



Está en juego el destino de economías enteras dependientes del petróleo, miles de empresas y millones de empleos en la industria petrolera como la OPEP+ y el Grupo de los 20 ministros de energía, que se reúnen en dos videoconferencias clave esta semana.