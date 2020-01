Bill Gates insiste: hay que cobrar más impuestos a los más ricos

Por estrategiaynegocios.net



Desde 2008, los beneficios de las grandes fortunas del mundo han ido en aumento. Dicho de otro modo; los ricos son cada vez más ricos. Quizá por ello sorprende que sea uno de esos milmillonarios que han visto crecer y crecer sus fortunas, sea quien abogue por una subida de impuestos.



Bill Gates, cofundador de Microsoft y la segunda cartera más grande del mundo –según Bloomberg–, es de nuevo el responsable de alzar la voz: "Los legisladores estadounidenses deberían solucionar algunas lagunas, aumentar el impuesto a la herencia y subir, también, el impuesto a las ganancias de capital para que sea igual a la tasa sobre el ingreso laboral", denuncia Gates en su blog personal Gates Notes publicado como reflexión de fin de 2019.



"He sido recompensado desproporcionadamente por el trabajo que he realizado, mientras que muchos otros que trabajan igual de duro luchan por sobrevivir". "Por eso", prosigue Gates en su misiva, "estoy a favor de un sistema impositivo en el que, si tienes más dinero, pagues unos impuestos más altos". Unas declaraciones sorprendentes, no tanto por lo que dicen, sino porque quien las dice tiene un patrimonio neto que alcanza los US$113.700 millones .



Ya en 2010, Gates -junto con su mujer Melinda- pusieron en marcha un compromiso en el que 30 multimillonarios estadounidenses terminaron por coincidir. La iniciativa consistía en que los más ricos destinaran el 50% de su fortuna a fines benéficos, dentro de una campaña promovida por el inversor Warren Buffett y el mismo Bill Gates.



Entre los millonarios que se acaban de sumar a la iniciativa están el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg; el empresario de la industria del entretenimiento Barry Diller; el cofundador de Oracle Larry Ellison; el magnate de la energía T. Boone Pickens; el magnate de los medios Ted Turner; el banquero David Rockefeller, y el inversor Ronald Perelman.



