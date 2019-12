Las noticias que marcaron el 2019 en el mundo

Por AFP



Protestas de todo tipo y olas de calor excepcionales, pero también el Brexit o el procedimiento de destitución contra Trump, formaron parte de la lista de acontecimientos destacados de 2019 en el mundo.



- Crisis encadenadas en América Latina -

En enero, el opositor venezolano Juan Guaidó se proclama presidente interino y reclama la salida de Nicolás Maduro, cuya reelección cuestiona, en un país sumido en un colapso económico y una grave crisis migratoria. Es reconocido por unos 50 países, entre ellos Estados Unidos. Apoyado por las Fuerzas Armadas, Maduro permanece en su cargo.



En Haití, la represión de manifestaciones que exigen la renuncia del presidente Jovenel Mooïse debido a la escasez de combustible deja decenas decenas de muertos en septiembre y octubre.



En Perú, el 30 de septiembre el presidente Martín Vizcarra disuelve el Congreso por lo cual habrá nuevas elecciones legislativas el 26 de enero de 2020.



En Ecuador un aumento de los combustibles desata el 2 de octubre una ola de protestas en todo el país. El gobierno decreta el estado de excepción y despliega a las Fuerzas Armadas en las calles. La represión deja ocho muertos y miles de heridos. Finalmente, el 13 de octubre el gobierno anula las medidas.



En Chile, un aumento del precio del transporte genera a partir del 6 de octubre una extraordinaria movilización popular que se prolonga en noviembre y diciembre. El gobierno decreta durante varios días el estado de excepción y el toque de queda y despliega al ejército en las calles. Las manifestaciones dejaron oficialmente 26 muertos y miles de heridos. Varias organizaciones denuncian graves violaciones de los derechos humanos durante la represión. El 23 de diciembre el presidente Sebastián Piñera promulga una ley que permite convocar un plebiscito el domingo 26 de abril para decidir si se cambia la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).



En Bolivia, el 10 de noviembre, el presidente Evo Morales, acusado de fraude electoral por la oposición, que organiza violentas manifestaciones para pedir su renuncia, dimite tras un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Morales se exilia en México, desde donde denuncia un golpe de estado. El 12 de noviembre la senadora Jeanine Añez asume la presidencia. Las nuevas autoridades anulan la reelección de Morales y convocan a nuevas elecciones. Las manifestaciones en contra y a favor de Morales dejaron decenas de muertos en cuatro semanas.



En Colombia, el presidente de derecha Iván Duque también se enfrenta desde el 21 de noviembre a una inusual protesta marcada por tres paros nacionales y manifestaciones masivas. El gobierno decreta brevemente el toque de queda en algunas ciudades y ordena el despliegue del ejército en las calles.



- Revueltas árabes, disturbios en Irán -



El 22 de febrero comienzan en Argelia manifestaciones masivas contra la candidatura a un quinto mandato de Abdelaziz Buteflika, muy debilitado desde un derrame cerebral en 2013. El 2 de abril, el presidente dimite bajo la presión de la calle y el ejército.



Sin embargo, los argelinos siguen manifestándose en masa, decididos a deshacerse del conjunto del "sistema" establecido desde la independencia en 1962 y piden la salida de todos sus representantes, incluido el nuevo presidente Abdelmadjid Tebboune, elegido el 12 de diciembre en una votación marcada por una abstención récord.



En Sudán, el 11 de abril, Omar Al Bashir, en el poder desde hace 30 años, es derrocado por el ejército después de cuatro meses de un movimiento popular desencadenado por la triplicación del precio del pan. La represión de la revuelta deja más de 250 muertos, según los manifestantes. En agosto, el país se dota de un Consejo de Transición y en septiembre un nuevo primer ministro civil es elegido.



En Irak, el 1 de octubre comienza una protesta social contra la corrupción, el desempleo y la decadencia de los servicios públicos, antes de degenerar en una grave crisis política. La represión de las fuerzas del orden se cobra más de 450 muertos en las protestas y cerca de 25.000 heridos.



En Líbano, el anuncio el 17 de octubre de un impuesto (luego cancelado) sobre las llamadas a través del servicio de mensajería WhatsApp suscita una fuerte reacción popular, y provoca la dimisión del Primer ministro Saad Hariri. Los manifestantes siguen pidiendo la salida de toda la clase política, considerada corrupta e incapaz de poner fin al estancamiento económico. Un profesor universitario apoyado por el movimiento chiita Hizbolá, Hassan Diab, es designado primer ministro para reemplazar a Hariri, pero la calle sigue revuelta y el país se encuentra al borde del colapso económico.



Irán es escenario de varios días de disturbios a mediados de noviembre después de un aumento del precio de la gasolina. Las autoridades informan de cinco muertes, pero según Amnistía Internacional son más de 300 las víctimas fatales. Al menos 7.000 personas han sido arrestadas la ONU.



- Fin del "Califato", Baghdadi muerto-

A finales de marzo, las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), coalición apoyada por Washington y dominada por las fuerzas kurdas se hacen con el control de Baghouz, último bastión sirio del grupo yihadista Estado Islámico (EI), sellando el fin del "Califato" instaurado en 2014 sobre un vasto territorio a caballo entre Siria e Irak.



El 27 de octubre, Donald Trump anuncia la muerte del jefe del EI, Abu Bakr Al Baghdadi, en una operación militar estadounidense en el noroeste de Siria. Considerado como responsable de múltiples exacciones y atrocidades en Siria e Irak, y de múltiples atentados mortales en otros muchos países, Baghdadi se inmola con un cinturón de explosivos al verse rodeado en la aldea donde se escondía.



El EI, no obstante, conserva células durmientes y continúa reivindicando sangrientos ataques.



- Boeing en la tormenta -

A mediados de marzo, las aeronaves 737 MAX del fabricante estadounidense Boeing quedan inmovilizadas en tierra tras dos accidentes de aviones de Lion Air y Ethiopian Airlines, con un total de 346 muertos. El sistema automático para evitar que el avión caiga en picada es cuestionado.



La crisis ya costó unos 10.000 millones de dólares al constructor, que se enfrenta a las quejas de las víctimas y a las investigaciones de las autoridades estadounidenses.



A mediados de diciembre, la producción del avión queda suspendida. El 23, el presidente de Boeing Dennis Muilenburg dimite.



- Bloqueo político en España y violento brote independentista -

España llega a finales de año políticamente exhausta tras dos elecciones generales en abril y noviembre, ambas ganadas por el Partido Socialista, que no logra sin embargo una mayoría para formar gobierno. Fueron los cuartos comicios en cuatro años.



Entre ambas elecciones, el 14 de octubre, el Tribunal Supremo español condena a nueve líderes independentistas catalanes a penas que llegan hasta los 13 años de cárcel por intento de secesión 2017.



Este veredicto desata una violenta reacción ciudadana en Cataluña que se traduce en multitudinarias protestas que se extienden durante varios días y a menudo terminan en duros enfrentamientos entre manifestantes y policía.



- La saga del Brexit -

La salida del Reino Unido de la Unión Europea, decidida por los británicos en referéndum en 2016, inicialmente prevista para el 29 de marzo de 2019, se aplaza en tres ocasiones.



Los británicos no logran llegar a un acuerdo sobre las condiciones del divorcio. Los diputados rechazan primero un acuerdo alcanzado con la UE por la primera ministra Theresa May y luego un segundo texto negociado por su sucesor Boris Johnson. Tras su victoria en elecciones legislativas anticipadas en diciembre Johnson obtiene un primer voto de apoyo de la nueva Cámara de los Comunes a su acuerdo de Brexit. Se espera la adopción final el 9 de enero para una salida de la UE el 31 de enero de 2020.



- Notre Dame de París en llamas -

El 15 de abril, el tejado y la estructura de la Catedral de Notre Dame de París son devastados por un incendio. Los bomberos logran salvar el edificio gótico. Una cadena humana extrae la casi totalidad de las obras y reliquias.



El incendio de uno de los monumentos más visitados de Europa provoca una conmoción mundial, generando 922 millones de euros en promesas de donaciones para su reconstrucción, que llevará años. Por primera vez desde 1803, Notre Dame no celebrará la misa de Navidad.



- Imagen de un agujero negro -

En abril, un equipo internacional de científicos revela la primera imagen de un agujero negro. Un círculo oscuro en medio de un halo flamígero, en el centro de la galaxia M87, a unos 50 millones de años luz de distancia de la Tierra.



- Escalada entre EEUU e Irán -

En mayo, Teherán comienza a desvincularse del acuerdo internacional de 2015 sobre su programa nuclear, en respuesta al retiro de Estados Unidos, en 2018 y al restablecimiento de sanciones.



La tensión entre Washington y Teherán aumenta después de los sabotajes y ataques de barcos en el Golfo, imputados a Irán, que lo desmiente.



El 14 de septiembre, los rebeldes yemenitas hutíes, apoyados por Teherán, reivindican ataques contra infraestructuras petroleras en Arabia Saudita.



En seis meses ha sobrepasado el stock de uranio enriquecido previsto por el acuerdo nublear, la tasa de enriquecimiento y la cantidad de agua pesada autorizada, y ha modernizado sus centrifugadoras.



- Manifestaciones en Hong Kong -

Desde junio, Hong Kong sufre la crisis más grave desde su retrocesión a China en 1997, con manifestaciones casi diarias cada vez más violentas contra la creciente injerencia de Pekín y las reformas democráticas.



El 24 de noviembre, los candidatos prodemocráticos obtienen una victoria aplastante en las elecciones locales, desmintiendo la afirmación de las autoridades según la cual la mayoría silenciosa se opondría a los manifestantes.



- Récords de calor -

Julio de 2019 es el mes más caluroso de la historia reciente, con récords de temperaturas tanto en Europa como en el Polo Norte. En agosto Islandia se despide de su primer glaciar desaparecido, mientras que otros 400 están amenazados.



En agosto y septiembre se producen incendios en regiones enteras de la Amazonía debido a la deforestación, lo que provoca fuertes críticas a la política del presidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro. Australia se enfrenta a incendios sin precedentes en noviembre.



La joven activista ecologista sueca Greta Thunberg logra que millones se unan a su iniciativa "Fridays for Future" (Viernes por el Futuro), en la que jóvenes estudiantes hacen huelga ese día de la semana para protestar contra el cambio climático.



- "América, primero" -

A principios de agosto, Estados Unidos abandona el tratado sobre armas nucleares de alcance intermedio (INF), concertado durante la Guerra Fría con Moscú. El presidente Donald Trump anuncia que se retira del norte de Siria, formaliza la salida del acuerdo de París sobre el clima e inicia una guerra comercial con sus socios, en particular la Unión Europea y China, cuya economía se desacelera considerablemente.



Pekín y Washington anuncian a mediados de diciembre una tregua en su guerra comercial desvelando un acuerdo que firmarán a principios de enero.



- Destitución -

La oposición demócrata en Estados Unidos inicia el 24 de septiembre un procedimiento de destitución de Donald Trump, sospechoso de abuso de poder por pedir a Ucrania que investigue al demócrata Joe Biden, posible oponente en las elecciones presidenciales de 2020.



En las audiencias públicas, los testigos, entre ellos varios diplomáticos, presentan numerosos elementos de acusación contra el presidente. La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, vota el 18 de diciembre a favor de su destitución, aunque pertenece al Senado, con mayoría republicana, el juicio. Por ello, no se espera que Trump sea destituído.



- Ofensiva turca en Siria -

El 9 de octubre, Turquía lanza una ofensiva contra la milicia kurda de las Unidades de Protección Popular (YPG), aliada de los occidentales en la lucha antiyihadista, pero calificada de "terrorista" por Ankara, debido a sus vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).



La operación, iniciada después de que Donald Trump anunciara la retirada de tropas estadounidenses del norte de Siria, provoca protestas internacionales.



Ankara, que desea establecer una "zona segura" en el norte de Siria para instalar a dos millones de refugiados sirios en Turquía, pone fin a su ofensiva el 23 de octubre, tras dos acuerdos negociados por separado con Estados Unidos y Rusia.



- Crisis social en Francia -

Desde el 5 de diciembre, Francia se ha visto confrontada a un importante conflicto social contra el proyecto de reforma de las pensiones, con una huelga masiva en el transporte público.



El gobierno quiere fusionar en un sistema "universal" los 42 regímenes de pensiones existentes, suprimiendo los regímenes especiales" con el del metro parisino y la compañía ferroviaria SNCF.



La crisis se suma al movimiento de los Chalecos Amarillos iniciado a finale de 2018, que en ocasiones se ha saldado con importantes niveles de violencia.



Once personas han muerto desde el comienzo de las protestas, debilitadas a lo largo de los meses, y miles han resultado heridas.



- GAFA bajo presión -

En Estados Unidos y en Europa, los gigantes de Internet Google, Apple, Facebook y Amazon, criticados por los abusos en torno a la protección de los datos personales o por sospechas de monopolio (mercado publicitario, búsqueda en línea, comercio electrónico), son objeto de investigaciones, amenazas de desmantelamiento y multas (5.000 millones de dólares para Facebook en Estados Unidos).



Los gigantes de la web se enfrentan a los medios de comunicación por la retribución de los contenidos de prensa que recuperan, captando la mayor parte de los ingresos publicitarios en línea.



En Francia, Google y Facebook rechazan pagar a la prensa "derechos afines", un mecanismo de reparto de los ingresos autorizado a través de la trasposición de una directiva europea adoptada a fines de marzo.