Certificación del aeropuerto de Roatán es histórica para Honduras

Por La Prensa de Honduras



Con la certificación del aeropuerto internacional Juan Manuel Gálvez de Roatán, Honduras ya tiene dos terminales aéreas con este reconocimiento.



Ayer, en un acto especial, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández recibió el documento que convierte a esta terminal del Caribe hondureño en un aeropuerto seguro, de parte de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci).



Con este logro, el país ya cuenta con dos aeropuertos internacionales certificados, el primero fue el Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, en abril de este año.



“Esto promueve que los demás estados de la región y del mundo, puedan reconocer que el aeropuerto y el Estado le han dado cumplimiento total a la norma. Y conlleva al desarrollo socioeconómico y los beneficios que trae la aviación a nivel internacional y al desarrollo del país”, expresó Julio Siu, director regional adjunto de la Oaci para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe.



Recordó que hace cuatro años la región que él representa, la meta estaba en un 44% “para poder tener esos aeropuertos certificados, bajo la declaración de Puerto España”, mencionó.

Ahora con esta certificación, hay un logro regional del 58%.



“Eso simplemente puede significar la complicación que tiene el poder cumplir con una certificación, y por eso el esfuerzo y el logro que han tenido es histórico”, dijo.



Honduras logró una calificación del 90% de cumplimiento de la normativa de aviación internacional.



“Este año fuimos sujetos de una auditoría de la Oaci, y el Estado de Honduras, a través de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil, logró lo que lo que no se había alcanzado en muchos años: una calificación de 90.01% en esta auditoría de la Oaci.



Histórico, jamás se había logrado”, resaltó Wilfredo Lobo, director de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil. En 2008, los aeropuertos de Honduras tenían una calificación de 65%.

“Éramos únicos en la región. En 2012, Honduras subió a 70%; en 2017 a 73.3% y ahora en 2019 alcanzamos la nota 90%. Todo el mundo lo sabe”, dijo Lobo.



El presidente Hernández calificó lo de ayer en Roatán, como un día especial en la historia del país. “Es importante saber de dónde venimos, para valorar adónde hemos llegado y adónde podemos llegar en el futuro”.



“Esto era un desastre”, recordó el mandatario, quien no olvida la decisión que tomó junto al ministro de Defensa y Aeronáutica Civil, para mejorar los aeropuertos del país y poder competir con el mundo.



Ese 90% no se logra de la noche a la mañana y no es un tema fácil, es complejo, pero lo estamos logrando”, dijo. Ahora falta la certificación del aeropuerto de Palmerola en Comayagua y Golosón de La Ceiba.