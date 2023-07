Pronóstico de pérdidas para aseguradoras por clima severo para el segundo trimestre

Por estrategiaynegocios.net

La mayoría de las aseguradoras de propiedad y accidentes más grandes de Estados Unidos que cotizan en bolsa reportarán ganancias de ingresos año tras año en el segundo trimestre, aunque también se espera que los índices combinados empeoren, según un análisis de S&P Global Market Intelligence.

Un análisis de las 20 aseguradoras de propiedad y accidentes (P&C) y multilínea más grandes por activos totales que cotizan en las principales bolsas de EE. UU. encontró que los analistas del lado de la venta pronostican que 17 registrarán mayores ingresos año tras año, mientras que 13 deberían ver un aumento secuencial de los ingresos.

Se espera que American International Group Inc., Old Republic International Corp. y Kemper Corp. registren disminuciones de ingresos año tras año. Las empresas que se espera registren disminuciones secuenciales en los ingresos son The Allstate Corp., The Progressive Corp., Arch Capital Group Ltd., Cincinnati Financial Corp., Axis Capital Holdings Ltd., Assured Guaranty Ltd. y The Hanover Insurance Group Inc.

Se espera que las ganancias sean más mixtas, con 12 operadores proyectados para registrar una mejora año tras año y ocho esperando una mejora secuencial.