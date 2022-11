Gobierno de El Salvador presenta plan de reforma al sistema de pensiones

Además, Zelaya aseguró que no nacionalizarán el sistema y que mantendrán las Cuentas Individuales de Ahorro para la Pensión (CIAP) de los trabajadores y la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) creada en la reforma de 2017 para garantizar pensiones mínimas a los afiliados del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP).

La comisión que se destina a las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) será 1 % y un aumento a la cotización del trabajador del 15 % al 16 % del salario será absorbida por el empleador o el patrono.

El funcionario detalló que el ahorro destinado a las cuentas individuales subirá del 8.1 % al 9 %; y el aporte a la Cuenta de Garantía Solidaria subirá del 5 % al 6 %.

De acuerdo al Gobierno salvadoreño, quienes ya retiraron su anticipo de pensiones no tendrán que devolver el dinero, no ahorrarán más, se jubilarán a la misma edad y su pensión también aumentará “aunque en un porcentaje menor de quienes no retiraron el adelanto”.