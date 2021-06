Tipos de ciberataques que afectan a clientes bancarios en Costa Rica

Por E&N



El uso de las plataformas digitales y aplicaciones de los bancos se disparó en el último año, por eso desde la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), promueven que la ciudadanía se eduque e informe adecuadamente, para evitar ser víctima de los delincuentes.



“Los bancos han realizado importantes esfuerzos para que los clientes puedan realizar una mayor cantidad de trámites sin tener que salir de casa, pero es preciso que se informen, para que hagan un uso seguro del mundo digital, de manera que no sean presa fácil de quienes intentan obtener datos sensibles, como usuarios y contraseñas”, manifestó María Isabel Cortés, Directora Ejecutiva de la ABC.



Este jueves, en una conferencia organizada por la ABC, el experto en ciberseguridad y conferencista internacional Raúl Rivera, trató el tema Ciber (In)Seguridad: ¡todo en internet es hackeable! donde brindó consejos prácticos, incluso sobre el manejo de redes sociales y aplicaciones, para reconocer cuándo se está ante un intento de ciber ataque y cómo evitarlo.



Rivera detalló los principales tipos de ataque:



“Ingeniería social (por correo, teléfono, mensajes o redes sociales) la mejor medicina para esto es no ser impulsivo y confirmar la fuente o remitente.

Lo segundo es la suplantación de identidad. Es preciso verificar que se está en el sitio oficial de la entidad bancaria, además de contar con prácticas importantes como: contar con contraseñas robustas, no repetirlas en más de un sitio, cambiarlas periódicamente y acompañarlas de otros mecanismos de seguridad complementarios.

El robo de datos, para ello es importante contar con antivirus y antimalware, así como nuevamente buenas prácticas de seguridad para configurar de forma segura los dispositivos y privacidad de nuestros datos” indicó el experto.



Otras recomendaciones básicas son:



- No ver la ciberseguridad como un tema de alguien más.

- No dejarse presionar, hay que detenerte, pensar y actuar.

- La privacidad de los datos es muy importante, ¡no los facilite!

- Agregar contraseñas robustas y un doble factor de autenticación.

- No caiga o reenvíe noticas, correos o mensajes sin validar.

- Proteja todos sus dispositivos y no utilice programas piratas.

- Todo programa o dispositivo tiene guías de seguridad, ¡revíselas!





La ABC ha insistido en la necesidad de que la ciudadanía esté alerta en el manejo de su información personal, ya que los grupos criminales se valen del exceso de confianza para obtener datos que luego les permiten incluso acceder a las cuentas bancarias de sus víctimas.



Los bancos nunca pedirán por teléfono, correo o mensaje, información sensible, como claves, ID o métodos de autenticación, como token, bingo card y clave dinámica, por eso es importante aprender a identificar estos intentos de estafa.



Crece uso de aplicaciones y sitios web de los bancos



El uso de los sitios web y aplicaciones móviles de los bancos públicos y privados, afiliados ABC, experimentó un fuerte crecimiento en el último año, asociado a las medidas aplicadas para enfrentar la pandemia del COVID-19.



Según información recopilada por la ABC, para el 2020, prácticamente el 100% de las entidades bancarias contaban con aplicaciones móviles, mientras que en el 2019 eran el 89%. El número de descargas aumentó en un 232%, pasó de 1.7 millones en 2019 a 5.5 millones en 2020.



El número promedio de trámites que se pueden realizar desde las aplicaciones móviles tuvo un alza del 23%, pasando de 28 trámites en el 2019 a 35 en el 2020. Las gestiones realizadas con más frecuencia desde estas aplicaciones fueron la transferencia de fondos y el pago de servicios, seguidos por la consulta de saldos y movimientos, la utilización de SINPE Móvil y pago de tarjetas. También se mencionó el bloqueo de tarjetas, las recargas celulares y la solicitud de seguros.



Según información del Banco Central de Costa Rica (BCCR), SINPE Móvil reportó el año pasado 55 millones de transacciones, un crecimiento de 787% comparado con 2019 y movilizó un billón de colones, todo esto mediante las plataformas digitales de los bancos.



Las visitas a los sitios web de las entidades bancarias reportaron un incremento del 42% al pasar de 190.4 millones en 2019 a 269.8 millones en 2020.



El año pasado se podían realizar en promedio 97 trámites de manera digital, mientras que en 2019 el promedio era 77, representando un aumento del 26%. Para la entidad individual que más trámites tiene disponibles para sus clientes, del 2019 al 2020 pasó de 131 a 147.