¿Por qué China prohíbe a instituciones financieras prestar servicios con criptodivisas?

Por Reuters



China ha prohibido a las instituciones financieras y a las empresas de pagos que presten servicios relacionados con las transacciones de criptomonedas, y advirtió a los inversores contra las operaciones especulativas con ese tipo de divisas.



En virtud de la prohibición, estas instituciones -incluidos los bancos y los canales de pago en línea- no deben ofrecer a los clientes ningún servicio relacionado con las criptodivisas, como el registro, la negociación, la compensación y la liquidación, dijeron tres organismos del sector en una declaración conjunta este martes.



"Recientemente, los precios de las criptomonedas se han disparado y desplomado, y el comercio especulativo ha repuntado, infringiendo gravemente la seguridad de la propiedad de las personas y perturbando el orden económico y financiero normal", señalaron los organismos.



China ha prohibido las bolsas de criptodivisas y las ofertas iniciales de monedas, pero no ha impedido que la tenencia por parte de particulares.



Las instituciones no deben prestar servicios de ahorro o fideicomiso de criptodivisas, ni emitir productos financieros relacionados, agregó la declaración.



El comunicado también destacó los riesgos del comercio de criptodivisas, diciendo que las monedas virtuales "no están respaldadas por un valor real", sus precios son fácilmente manipulables y los contratos de comercio no están protegidos por la ley china.



Los tres organismos del sector son la Asociación Nacional de Finanzas por Internet de China, la Asociación Bancaria de China y la Asociación de Pagos y Compensación de China.